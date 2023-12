L’Inter Miami, club de la superstar Lionel Messi, a confirmé la tenue d’un match amical le 1er février en Arabie Saoudite contre Al Nassr, club du Portugais Cristiano Ronaldo.

Le nouveau duel, peut-être le dernier, entre les deux légendes du football était connu, mais pas la date, fixée donc au 1er février à Riyad.

Le 29 janvier, l’Inter Miami affrontera Al Hilal, les deux matches amicaux se déroulant dans le cadre de la Riyadh Season Cup. Al Hilal est le club du Brésilien Neymar, ancien coéquipier de Messi au Paris Saint-Germain, mais qui ne devrait pas jouer, après une opération en novembre consécutive à une rupture des ligaments croisés d’un genou.

Inter Miami announce they will take part in the Riyadh Season Cup in 2024:

▪️ Jan. 29 vs. Al-Hilal

▪️ Feb. 1 vs. Al-Nassr

Messi and Ronaldo will meet again 🤝 pic.twitter.com/9hFybks628

— B/R Football (@brfootball) December 11, 2023