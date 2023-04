La ville de Marrakech figure parmi les villes les plus attractives et à la croissance la plus rapide pour les super-riches. La ville ocre est d’ailleurs classée deuxième au niveau de la région Moyen-Orient et Afrique, selon un récent sondage.

Le cabinet Henley & Partners a rendu public son classement des « 10 villes les plus riches du monde en 2023« . Ce classement se réfère en réalité au nombre de millionnaires résidents dans ces villes, parmi lesquelles on retrouve en première place New York (340. 000 millionnaires résidents), suivie de Tokyo (290.300 millionnaires) puis de la Bay Area (285.000 millionnaires), qui comprend la ville de San Francisco et la Silicon Valley.

Le reste du classement comprend dans l’ordre : Londres (258.000 millionnaires), Singapour (240.100 millionnaires), Los Angeles (205.400 millionnaires), Hong Kong (129.500 millionnaires), Pékin (128.200 millionnaires), Shanghai (127.200 millionnaires) et Sidney (126.900 millionnaires).

Le cabinet s’est également intéressé aux villes qui ont connu une « croissance particulièrement forte au cours de la dernière décennie ». Ainsi au Moyen-Orient et en Afrique, on retrouve sans grande surprise Dubaï, où environ 3.500 personnes fortunées ont déménagé en 2022 seulement. Elle est suivie par Marrakech, qui est « un hotspot de plus en plus populaire pour les fortunés marocains et européens, puis de Kigali, centre économique du Rwanda.