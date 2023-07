La Maison de la Poésie (Dar Chiir) de Marrakech vient d’annoncer le lancement de la 5è édition du Prix « Meilleur poème » au profit des jeunes poètes et du « Prix de la critique poétique » au profit des jeunes chercheurs et critiques dans le domaine de la littérature.

Le prix de « la critique poétique » vise à encourager les jeunes talents dans le domaine de la recherche et la critique poétique marocaine, indique Dar Chiir de Marrakech dans un communiqué, faisant savoir qu’en plus des récompenses financières prévues, la Maison de la Poésie se chargera de la publication des recherches des lauréats de ce Prix.

Les participations des candidats doivent être écrites en langue arabe classique et ne doivent pas dépasser 15.000 mots, précise le communiqué, indiquant que la participation à ce Prix est ouverte aux critiques et chercheurs marocains âgés de moins de 42 ans.

Quant au Prix du « Meilleur poème », qui ne cesse de contribuer à dévoiler de nouvelles voix poétiques marocaines, qui traduisent la diversité et la pluralité ainsi que l’ouverture de la création poétique marocaine, il est ouvert aux jeunes poètes marocains et étrangers résidant au Maroc, âgés de moins de 30 ans.

En plus des récompenses financières, Dar Chiir s’engage à publier un recueil collectif des lauréats des prix « Meilleur poème », lit-on dans le communiqué, qui précise que le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature à ces deux Prix est fixé au 10 octobre prochain.

Les noms des lauréats de ces deux Prix seront dévoilés lors de la cérémonie d’ouverture de la 5è édition du Festival de la poésie marocaine, prévue en octobre 2023.

Créée en 2017 en vertu d’un partenariat entre le ministère de la Culture et de la communication et le Département de la culture et de la communication au gouvernement de Sharjah aux Emirats Arabes Unis, la Maison de la poésie de Marrakech est vouée à la promotion des créations poétiques, la valorisation et la documentation de ce genre littéraire.

Depuis sa création, cette institution culturelle vise la diversification de sa programmation et l’ouverture sur le Sud du Royaume et la présentation d’expériences et de sensibilités poétiques et artistiques de la poésie marocaine, tout en poursuivant son ouverture sur des expériences universelles et le dialogue entre la poésie et les autres formes littéraires.