Les éléments du Service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé, dimanche, un ressortissant britannique pour son implication présumée dans une affaire de faux et usage de faux et d’usurpation d’une fausse identité pour échapper à un mandat de recherche international émis à son encontre par la justice britannique, apprend-on de source sécuritaire.

L’arrestation du suspect, âgé de 32 ans, intervient dans le cadre d’un échange d’informations entre les autorités sécuritaires marocaines et leurs homologues britanniques, puisqu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise par Interpol sur demande des autorités judiciaires britanniques dans une affaire pénale liée au trafic de drogues, au blanchiment d’argent et à la possession d’une arme à feu.

مراكش..توقيف مواطن بريطاني مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول بطلب من القضاء البريطاني، في قضية جنائية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري، وذلك في سياق تبادل للمعلومات بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها البريطانية. pic.twitter.com/eRFq8L0YhA — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) January 21, 2024

Les recherches et les investigations minutieuses menées par les services de la Sûreté nationale dans le cadre de cette affaire ont permis la localisation et l’arrestation du mis en cause à Marrakech, ajoute la même source, qui a révélé qu’il utilisait de faux documents d’identité étrangers et qu’il est entré illégalement au territoire national.

Le ressortissant étranger interpellé a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet de Marrakech, en vue de son interrogatoire autour des circonstances de sa commission du délit de faux et usage de faux, parallèlement à l’application de la procédure d’extradition qui est mise en œuvre conformément aux dispositions légales régissant les procédures de coopération internationale dans le domaine judiciaire.