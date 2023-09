Le coup d’envoi de la 2e édition du Prix Kofi Annan de la sécurité routière a été donné lundi, à Marrakech, sous le thème « Les transformations numériques et les innovations pour des routes plus sûres ».

La cérémonie d’ouverture de cet événement a été rehaussée par la participation du ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, en plus de l’Envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité routière, la directrice du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) en Afrique du Nord, le représentant du Programme de politiques de transport en Afrique (SSATP) de la Banque mondiale, en plus de représentants des diverses organisations et agences africaines.

Organisée conjointement par le ministère du Transport et de la Logistique, l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), la CEA, l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière et la Fondation Kofi Annan, l’édition 2023 du Prix vise à motiver les principales parties prenantes en vue de développer et mettre en œuvre des idées et des initiatives innovantes pour sauver des vies sur les routes en Afrique.

Ledit prix récompensera les gouvernements, le secteur privé, les organisations de la société civile et les individus qui ont apporté une contribution remarquable à la sécurité routière dans le continent.

Le choix du Maroc en tant que pays hôte de l’édition 2023 est significatif, étant donné que le Royaume a réalisé d’importants progrès dans le domaine de la sécurité routière et s’engage activement dans la promotion de la coopération Sud-Sud avec ses partenaires africains en matière de sécurité routière.

Au programme de cet événement figurent des ateliers axés sur la digitalisation, l’intelligence artificielle et leur rôle dans l’amélioration de la sécurité routière dans les pays africains, en plus de la présentation des expériences de plusieurs pays africains dans le domaine de la gestion de la sécurité routière.

Les critères de sélection des lauréats de ce prix incluent les éléments des plans d’action mondiaux et régionaux sur la sécurité routière, tels que la gestion de la sécurité routière, l’innovation dans ce domaine, des efforts de communication de prévention des accidents de la route et le financement national de la sécurité routière.

A rappeler que le Maroc avait remporté, en 2022 à Accra (Ghana), la première édition du Prix Kofi Annan en reconnaissance des efforts du royaume et son leadership Africain en matière de sécurité routière.