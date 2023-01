Selon le classement établi chaque année par le cabinet de conseil londonien Henley & Partners, le passeport marocain arrive en 80e place des passeports permettant d’accéder au plus de pays sans visa. Le royaume gagne deux places par rapport à l’an dernier.

Sur 199 passeports et 227 destinations, le Maroc arrive à la 80e place des passeports les plus puissants au monde, permettant de voyager dans 65 pays sans visa. C’est deux places de gagnées comparé à 2023 (mais autant de destinations), cinq places de gagnées par rapport à 2021 et quatre places de perdues par rapport à 2020.

A échelle africaine, le classement est mené par l’Afrique du Sud à la 54e place avec 106 pays accessibles sans visa, puis viennent le Botswana (63e-87 pays) et la Namibie (67e-79 pays). La Tunisie dépasse de quatre rangs le Maroc (76e) avec l’accès à 70 pays, tandis que l’Algérie (90e) arrive 10 places derrière le Maroc avec 53 pays.

Quant au monde arabe, le podium se compose des Emirats arabes unis (15e rang) dont le passeport permet d’accéder à 178 pays sans visa, le Qatar (55e place et 100 pays) et le Koweit (57e, 97.

Ainsi le Maroc se situe à la 15e place en Afrique et à la 8e place de la région MENA.

En tête du classement général, on retrouve le même trio que l’année dernière: le Japon, premier avec 193 destinations possibles sans visa, puis Singapour à égalité avec la Corée du Sud (192 pays). Comme en 2022 également, la fin de liste mentionne la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan.

Lire aussi : La France refuse d’accorder un visa à Manal Benchlikha

Pour rappel, le classement s’appuye sur des données exclusives de l’International Air Transport Association (IATA), qui maintient la base de données d’informations de voyage la plus grande et la plus précise au monde, et est renforcée par le département de recherche de Henley & Partners.

Chaque passeport est noté sur le nombre total de destinations auquel le titulaire peut accéder sans visa. Pour chaque destination de voyage, si aucun visa n’est requis, alors un score de 1 est alloué pour ce passeport. Ceci s’applique également si les titulaires de passeport peuvent obtenir un visa à l’arrivée, un permis de visiteur ou une autorisation de voyage électronique (ETA) à l’entrée, lit-on sur le site du cabinet de conseil.

Lorsqu’un visa est requis, ou lorsqu’un titulaire de passeport doit demander un visa électronique approuvé par le gouvernement visa (e-Visa) avant le départ, une note de 0 est attribuée. Il en va de même s’ils ont besoin d’une approbation pré-départ d’un visa à l’arrivée.