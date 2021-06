Le Maroc a officiellement repris ses vols le mardi 15 juin dernier. Après la France, voici quelques éclaircissements quant aux personnes souhaitant se rendre en Espagne à partir du royaume chérifien.

– Les frontières espagnoles sont-elles ouvertes ?

Oui. Depuis le 7 juin, les frontières sont ouvertes à tout voyageur de l’Union européenne ou pays tiers qui a reçu l’ensemble de ses doses de vaccination contre le covid-19.

– Peut-on se rendre en Espagne sans être vacciné ?

Oui. Les voyageurs ne pouvant pas présenter une vaccination complète devront obligatoirement présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures à la frontière. Le pays prévoit par ailleurs d’utiliser le passeport sanitaire européen qui sera activé le 1er juillet.

– Quelles sont les conditions pour voyager en Espagne ?

Tous les passagers arrivant en Espagne par voie aérienne ou maritime, y compris ceux qui entrent en transit vers d’autres pays, doivent remplir avant le départ un Formulaire de

Contrôle sanitaire (FCS) via le site Web www.spth.gob.es ou l’application Spain Travel Health, et via https://spthm.puertos.es/ pour les voyageurs par voie maritime (non exigé par voie terrestre). Le voyageur obtient alors un QR code individualisé à présenter aux compagnies de transport avant l’embarquement, ainsi qu’aux autorités de contrôle une fois arrivé en Espagne. Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de présenter un test PCR, mais doivent également remplir le formulaire de contrôle sanitaire pour avoir le code QR.

– Comment se rendre en Espagne ?

Par voie aérienne. Les voies maritimes sont pour le moment fermées entre le Maroc et l’Espagne.

– Les visas avec l’Espagne ont-ils repris ?

L’Espagne a rouvert de nouveau la possibilité aux Marocains d’obtenir des visas Schengen depuis le mois dernier. Les conditions de demande de visas annoncées par BLS sont les suivantes: « seuls les demandeurs qui ont eu un minimum d’un visa Schengen de 6 mois ou plus, ou deux visas Schengen de 3 mois peuvent postuler. Et cela au cours des 2 dernières années. Les demandes qui ne respectent pas les critères mentionnés ne seront pas acceptées ».

– Quelles sont les conditions sanitaires en Espagne ?

Les mesures sanitaires en Espagne varient en fonction des régions. L’ambassade de France en Espagne les a répertoriées dans un document dédié.

Pour exemple, les restrictions dans la communauté de Madrid sont les suivantes:

• fermeture de tous les bars et restaurants à 01h, accueil des clients jusqu’à minuit;

• déjeuners au restaurant limités à six personnes en intérieur et à huit personnes en terrasse, et interdiction de toute consommation au comptoir;

• fermeture des théâtres, cinémas et auditorium à 01h;

• fermeture à minuit de l’ensemble des lieux dédiés à la pratique sportive;

• rassemblements publics autorisés avec une recommandation de ne pas réunir plus de six personnes extérieures au foyer;

• rassemblements privés à domicile autorisés avec une recommandation de ne pas convier de personnes extérieures au foyer.

Autre exemple, aux îles Canaries, des couvre-feux différents sont pratiqués: 22h à 6h pour Lanzarote, 23h à 6h pour Tenerife et Gran Canaria, et de minuit à 6h pour Fuerteventura. Les cafés et restaurants servent uniquement en terrasse et les regroupements sont limités à six (Lanzarote), quatre (Tenerife, Gran Canaria) et dix (La Gomera).

>> Pour rappel, malgré la reprise des vols, l’espace aérien marocain reste officiellement fermé. Toutefois, les Marocains souhaitant voyager à l’étranger pour du tourisme peuvent le faire vers les pays classés en zone A (la majorité des pays européens et nord-américains), tout en respectant leurs conditions d’entrée, et à condition d’être vaccinés. Les personnes non vaccinées doivent quant à elles se munir d’une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales.