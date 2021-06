La reprise des vols au départ et à destination du Maroc, hier mardi 15 juin, a suscité bon nombre de questions et d’incertitudes chez les personnes au Maroc souhaitant voyager, notamment en France. Quelques éclaircissements s’imposent.

Faut-il obligatoirement être vacciné pour voyager en France?

Non. Les personnes non vaccinées peuvent se rendre en France en présentant un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique négatif de moins de 48h. Un test antigénique aléatoire est pratiqué à l’arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, un auto-isolement de 7 jours est exigé. Les personnes vaccinées par Sinopharm doivent effectuer les mêmes mesures car la France ne reconnaît pas ce vaccin.

Les Français peuvent-ils actuellement se rendre au Maroc?



Si le Maroc a repris ses vols depuis hier mardi 15 juin, ses frontières demeurent pour le moment fermées. L’entrée sur le territoire marocain se fait toujours dans le cadre d’autorisations exceptionnelles. Les autorités marocaines ont établi deux listes classifiant les pays sur la base de leur situation épidémiologique: zone A et zone B. La liste A comprend les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies qui ne sont pas mentionnés dans la liste B. Les voyageurs en provenance de ces pays peuvent avoir accès au territoire marocain s’ils disposent d’un certificat de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 48 heures. Toutefois, du côté français, l’Hexagone demande à ses ressortissants non vaccinés souhaitant voyager au Maroc de justifier d’un motif impérieux.

Qui peut se rendre en France?

La France a classé les pays selon trois types de zones (verte-orange-rouge) en fonction de la circulation du virus. Seuls les pays en zone verte n’ont pas besoin de justifier d’un motif impérieux pour se rendre en France. Le Maroc est en zone orange donc si le voyageur apporte la preuve de sa vaccination complète par un vaccin reconnu par l’Agence Européenne du Médicament (dans le cas du Maroc seul AstraZeneca est reconnu), il n’a pas besoin de justification de motif impérieux. Il doit toutefois présenter un résultat négatif d’un test PCR ou antigénique réalisé depuis moins de 72h.

Si le voyageur n’est pas vacciné, il doit justifier d’un motif impérieux et présenter un résultat négatif d’un test PCR réalisé depuis moins de 72h ou résultat négatif d’un test antigénique réalisé depuis moins de 48h et se placer en isolement volontaire pendant 7 jours avec test de dépistage au terme de l’isolement.

Les catégories ci-dessous n’ont pas besoin de démontrer le motif impérieux pour entrer en France depuis le Maroc :

– Français (ainsi qu’à leurs conjoints et enfants) ;

– Ressortissants étrangers (ressortissants européens et ressortissants de pays tiers) résidant en France (avec un titre de séjour en cours de validité) ;

– Ressortissants de l’espace européen ainsi que leurs conjoints et enfants qui rejoignent, en transit par la France, leur résidence principale dans un pays de l’espace européen.

Il est rappelé que les citoyens marocains désirant se rendre en France doivent être munis d’un visa en cours de validité.

Puis-je demander un visa pour aller en France?

Les rendez-vous pour les demandes de renouvellement de visa de court séjour d’une durée d’un an ou plus, émis par la France, ont été ouvertes mardi 15 juin 2021. Il convient d’effectuer la demande en ligne sur le site France-Visas avant toute prise de rendez-vous chez TLS. Les titulaires d’un visa ne sont pas automatiquement autorisés à voyager en France et doivent respecter les conditions d’entrée sur le territoire français au regard de la vaccination, rappelle l’Ambassade de France au Maroc sur son site.

Les étudiants non vaccinés peuvent-ils se rendre en France?

La France a classé les pays selon trois types de zones (verte-orange-rouge) en fonction de la circulation du virus. Le Maroc figure dans les pays de la zone médiane orange, c’est-à-dire que les personnes non vaccinées doivent justifier d’un motif impérieux pour se rendre dans l’Hexagone. Le statut d’étudiant figure dans la liste des motifs impérieux énoncés par les autorités françaises. Les étudiants non vaccinés doivent donc présenter un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique négatif de moins de 48h, et rester en isolement volontaire 7 jours après leur arrivée. Ils devront également se munir d’une attestation de déplacement vers la France métropolitaine et une déclaration sur l’honneur téléchargeables ici.

De son côté, le ministère des Affaires étrangères a lancé sur son site une FAQ qui sera actualisée régulièrement. En voici quelques-unes:

Est-ce que toutes les compagnies aériennes sont autorisées à desservir les aéroports marocains?

Oui, toutes les compagnies aériennes desservent le Maroc depuis les aéroports des pays de la liste A qui obtiennent les autorisations de survol et atterrissage des autorités marocaines en charge du Transport Aérien.

Quelles sont les conditions d’accès au territoire marocain pour les voyageurs de la liste B?

Les voyageurs en provenance des pays figurant sur cette liste doivent obtenir des autorisations exceptionnelles avant de voyager, présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures de la date d’entrée au territoire national, puis se soumettre à un isolement sanitaire de 10 jours dans un des hôtels de la liste qui sera communiquée par les autorités marocaines.

La personne vaccinée est-elle tenue de présenter un test PCR ?

Oui, le test PCR reste obligatoire même pour les voyageurs en provenance d’un pays de la liste A disposant d’un passeport vaccinal.

A partir de quel moment le passeport vaccinal est-il considéré valide par les autorités marocaines ?

Les autorités marocaines considèrent le passeport vaccinal valide au bout de 4 semaines après l’administration de la 2e dose du vaccin.

Les ressortissants marocains peuvent-ils quitter le territoire national pour motif touristique? Ou ont-ils toujours besoin d’autorisation?

Les citoyens marocains vaccinés n’auront pas besoin des autorisations précédemment délivrées par les Préfectures et Provinces. Toutefois, ils doivent s’assurer qu’ils remplissent les conditions d’accès aux pays de destination.

Quelle est la procédure pour les demandes d’autorisations exceptionnelles?

Elles sont toujours délivrées par les autorités locales (préfectures ou autres).

Quels points de transit maritime sont concernés par l’opération Marhaba 2021?

Il s’agit, comme l’année dernière, des ports de Sète et Marseille en France et de Gênes en Italie.