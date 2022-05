Ce qui devait être un soulagement pour plusieurs s’est transformé en un véritable casse-tête. Le nouveau protocole sanitaire pour entrer au Maroc, annoncé tard dans la soirée du mardi 17 mai, a subi plusieurs changements en moins de 24H, laissant dans le flou la communauté des internautes.

Un communiqué du département du Chef du gouvernement a annoncé vers les coups de 20H le mardi 17 mai, la levée de la condition du test PCR pour l’entrée au territoire marocain. Aucun autre détail n’est donné dans ce court communiqué. Il faudra alors attendre le lendemain matin pour que l’ONDA (Office national des aéroports) vienne actualiser les conditions d’entrée sur le territoire marocain.

L’ONDA écrit ainsi sur son site web que «les voyageurs aériens auront désormais le choix entre présenter un pass vaccinal OU un test PCR négatif de moins de 48h», notant «qu’aucune condition d’accès n’est appliquée pour les enfants de moins de 6 ans».

Mais voilà que quelques heures plus tard, le ministère de la Santé sort, à son tour, un communiqué. Il est question d’un test PCR négatif ne dépassant pas 72 heures contre les 48 heures annoncées par l’ONDA. Plus encore, le ministère souligne, quant à lui, que les enfants de moins de 12 ans (et non 6 ans, comme écrit par l’ONDA) sont exemptés de toutes conditions d’accès.

Une cacophonie qui a consterné plusieurs internautes ne sachant plus à quel saint se vouer.

Je comprends plus rien, hier tout les médias, y compris 2m, avaient annoncé que le test PCR ne sera plus exigé pour rentrer au Maroc ???!!! pic.twitter.com/JSYHs5G88S — Rami samira (@Samirami75) May 18, 2022

Vous êtes à l opposé de la decision gouvernementale qui a annulé le test PCR pour rentrer au Maroc alors on suit qui https://t.co/prGNmKGZNG — Luck (@Luck59219801) May 18, 2022

Arrêtons ce cinema c’est pas le teste pcr qu’on veut qu’ils enlèvent mais bien le pass vaccinal de merde !! Ils jouent trop avec nos nerfs là libérez le Maroc !! #Freemaroc — Kélia K (@ka46686760) May 18, 2022