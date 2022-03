Il y a deux ans, jour pour jour, le Maroc annonçait le premier cas d’infection au Covid-19. Cette nouvelle avait suscité beaucoup d’émotion auprès des Marocains et rassemblé une foule de curieux devant l’hôpital Moulay Youssef de Casablanca où le patient avait été admis.

Le 3 mars 2020, le ministère de la Santé annonçait la découverte du premier cas confirmé du nouveau coronavirus déclaré quatre mois plus tôt en Chine, à Wuhan. Si le virus intriguait au début, questionnait, voire terrorisait, il est devenu un élément quasi normal de notre quotidien, et nous avons appris à vivre avec cette nouvelle réalité.

Le premier cas Covid au Maroc, déclaré officiellement le 3 mars 2020 et confirmé par l’’Institut Pasteur du Maroc, a été découvert durant la soirée du lundi 02 mars 2020 chez un ressortissant marocain résidant en Italie. Ce premier patient, pris en charge par l’hôpital Moulay Youssef de Casablanca, arrivait de la ville italienne de Bergame, au nord-est de Milan dans la région de Lombardie.

Dès le lundi soir, une foule de curieux s’était attroupée devant les portes de l’hôpital Moulay Youssef pour en savoir plus sur l’état du patient touché par ce virus auquel le Maroc n’avait finalement pas échappé. Les autorités ont alors dépisté plus de 300 cas contacts de ce premier patient.

Deux jours plus tard, un deuxième cas est détecté chez une ressortissante marocaine également résidant en Italie, dépistée dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 mars. Il s’agissait d’une femme âgée de 89 ans, atteinte de maladies chroniques, qui malheureusement succombera à son infection le 10 mars 2020, signant là le premier cas de décès du covid au Maroc.

Déjà fin janvier 2020, le roi Mohammed VI avait ordonné le rapatriement de la centaine de ressortissants marocains, principalement des étudiants, bloqués par la quarantaine instaurée dans la province chinoise de Wuhan, épicentre de l’épidémie comptant à ce moment-là 170 morts et plus de 7.000 contaminations.

167 Marocains rapatriés avaient alors séjourné pendant 20 jours à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat ou à l’hôpital Sidi Saïd de Meknès pour observation médicale très stricte. A l’issue de cet isolement, les familles avaient exprimé leur joie immense de se retrouver.

A cette époque nous ne savions pas encore que les mesures draconiennes prises pour endiguer la pandémie au Maroc comme dans le reste du monde aboutiraient à des séparations prolongées entre les êtres humains. Nous ne savions pas encore que le royaume s’apprêtait quelques jours plus tard (le 20 mars) à décréter un confinement total, à l’instar de plusieurs pays, et qui sera levé mi-juin de la même année 2020.

Une mesure accompagnée de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire par les autorités marocaines, renouvelée chaque mois et toujours en vigueur aujourd’hui, alors que toutes les régions du royaume sont passées au niveau «vert», soit une faible transmission du covid-19, le 27 février dernier.

Entre temps, le Maroc est passé par une vaste campagne gratuite de vaccination nationale contre le Covid-19 lancée le 28 janvier 2021. Au 3 mars 2022, le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.754.559, celui des personnes ayant reçu la 2e dose s’élève à 23.208.594 et 5.814.066 personnes ont reçu la 3e dose. Le pays aura connu trois vagues: une première en juin 2020, une deuxième due au variant Delta entre fin juin et fin octobre 2021 et une troisième assez courte liée au variant Omicron en décembre et janvier 2022.