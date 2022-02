Les chiffres du Covid-19 au Maroc continuent sur une nette amélioration. À la date du 27 février, toutes les régions du royaume sont passées au niveau «vert» où la transmission du Covid-19 est faible.

Deux semaines après être passé au niveau de vigilance orange, la situation épidémique est au vert au niveau de toutes les régions.

Les derniers chiffres confirment la décrue de l’épidémie. Le dimanche 27 février, 142 contaminations et 8 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés. Le taux de positivité est ainsi de 1,18% à ce jour. De plus, le nombre de personnes ayant reçu la 2ème dose du vaccin anti-covid s’élève désormais à plus de 23 millions, tandis que 5.700.691 personnes ont reçu la 3ème dose.

Depuis l’étranger aussi, le Maroc gagne en classement. La France notamment classe le Maroc dans sa «liste verte», c’est-à-dire où il y a «une circulation négligeable ou modérée du virus, en l’absence de variant préoccupant émergent». L’Allemagne a également retiré le Maroc de sa liste des pays à «haut risque».