Les accusations contre l’ancien patron du groupe Assu 2000 s’enchaînent. Des témoins et victimes marocains multiplient les sorties auprès des médias et décrivent le «modus operandi» du patron qui avait pour habitude de «faire son marché au Maroc».

Après Nour*, deux anciens employés du groupe Assu 2000 à Tanger livrent leurs témoignages concernant la sordide affaire de harcèlement sexuel et de viol sur mineurs visant leur ancien patron.

Khamisse, ancien manager d’une équipe du groupe à Tanger, explique sans détour que «Jacques Bouthier avait pour habitude de faire son marché» lors de ses déplacements dans la ville du Détroit.

«Les employées ont entre 18 et 24 ans au plus, leur niveau de français n’est pas très élevé. Lorsqu’il (Jacques Bouthier, ndlr) venait, il faisait son marché, il regardait les filles puis passait l’information à l’un de ses responsables pour que celui-ci gère l’affaire pour lui en prenant contact avec cette personne», affirme l’ancien employé.

💬 « Jacques Bouthier faisait son marché au Maroc » Un ancien salarié d’Assu 2000 témoigne pic.twitter.com/UNTPtZwnMh — BFMTV (@BFMTV) May 28, 2022

«Chaque année, des personnes pouvaient gagner un voyage lors de challenges. Une année, j’ai gagné le challenge. Mais il a dit à l’un de ses responsables ‘on ne veut pas de garçons, il faut inviter seulement des filles’», se remémore Khamisse.

Au-delà des soupçons, Khamisse avait été approché à l’époque par une ancienne collaboratrice qui lui avait fait part des avances qu’elle a reçues de la part du patron, message à l’appui. «Mais, en tant que petit responsable, je ne peux pas intervenir là-dessus car on est en train de parler du PDG de la boîte», lui avait-il répondu.

Ghita, une ancienne de la boite, confirme que le centre d’appels installé à Tanger «était un terrain de chasse» pour Jacques Bouthier. «Son terrain de chasse, c’était le standard, avec des filles entre 18 et 22 ou 24 ans. Pour la plupart, elles n’avaient pas de bonne situation financière», explique-t-elle

Affaire Jacques Bouthier: un nouveau témoignage d’une salariée d’Assu2000 à Tanger pic.twitter.com/SB6JMxTTTb — BFMTV (@BFMTV) May 30, 2022

L’ancienne employée a tenté de briser le silence et s’est adressée à ses responsables. «Ils ont banalisé la situation, ils m’ont dit de dédramatiser, de ne pas en faire tout un plat», se rappelle-t-elle.

Pour rappel, le patron du groupe de courtage en assurances Assu 2000, Jacques Bouthier, mis en examen et incarcéré samedi dans une enquête pour « traite des êtres humains » et « viols sur mineure », a démissionné de son mandat de président, a indiqué à l’AFP le groupe, renommé Vilavi en janvier.

Fondé en 1975 par M. Bouthier qui le dirige depuis, Assu 2000 devenu Vilavi se présente comme le «premier courtier expert en assurance et en crédit dédié aux particuliers en France» et revendique 1.800 collaborateurs, 163 millions d’euros de chiffre d’affaires et près de 550.000 clients assurés.