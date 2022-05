Une nouvelle victime de Jacques Bouthier a livré un témoignage glaçant à la chaîne BFM TV. Elle revient notamment sur sa première rencontre avec l’ancien patron du groupe Assu 2000 dans les locaux de l’entreprise à Tanger et sur le harcèlement qu’elle a subi de sa part durant plusieurs années.

Nour* a travaillé trois ans chez le groupe Assu 2000. «Quand j’intègre le plateau, on me fait comprendre encore une fois que je suis vraiment le style de Jacques. Pour eux j’étais clairement son style parce qu’il aime les filles minces, jeunes, et que j’avais 20 ans à l’époque», relate-t-elle à BFM TV.

💬 « Il me dit: ‘Vous couchez avec moi et je vous protègerai' » Harcelée par Jacques Bouthier, cette ex-salariée d’Assu 2000 témoigne sur @BFMTV ⤵ pic.twitter.com/BRJXHJCzKS — BFMTV (@BFMTV) May 27, 2022

À Tanger, elle rencontre pour la première fois Jacques Bouthier. «Quand Jacques débarque pour la toute première fois, il vient à côté de moi et touche mon épaule. Je le repousse. Là, ma responsable d’équipe me pince la jambe», se remémore Nour.

Pire encore, après son licenciement, «les dirigeants du bureau de Tanger ont même été jusqu’à contacter sa mère, ils l’ont convoquée, l’ont mise dans une salle et lui ont dit « ta fille, c’est une pute», explique-t-elle.

Agé de 75 ans, le patron d’entreprise a été mis en examen à l’issue d’une enquête préliminaire ouverte mi-mars, avec cinq autres personnes « dans le cadre d’une information judiciaire ouverte samedi, (…) des chefs de traite des êtres humains à l’égard de mineur et tentative, viols sur mineure de plus de 15 ans, recours à la prostitution d’un mineur » et « agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans », ont précisé lundi des sources judiciaires et proches du dossier à l’AFP, confirmant une information de RTL.

Selon une source proche du dossier citée par la radio, une jeune femme de 22 ans, d’origine marocaine, s’est présentée aux policiers parisiens en mars, expliquant que depuis cinq ans, elle était « captive » d’un homme richissime qui la violait.

Devenant, selon ses dires, « trop âgée pour lui », la jeune femme aurait été forcée de trouver une « remplaçante ». Une adolescente de 14 ans a alors pris sa place dans l’appartement. La plaignante est parvenue à les filmer ensemble dans un lit, avant de confier la vidéo aux enquêteurs.

Lire aussi: Salé – Proxénétisme: elle aurait tenté de recruter les élèves d’une école de coiffure

Le PDG est soupçonné d’avoir voulu mettre sur pied une équipe pour enlever la jeune femme, saisir la vidéo et la forcer à quitter la France, ajoute RTL. Pour cela, le septuagénaire aurait sollicité sa femme « qui n’a pas dénoncé les faits et qui a peut-être participé au projet d’exfiltration », précise à l’AFP une source proche du dossier, ainsi que trois personnes « dont deux de son entourage professionnel et un ancien du GIGN ».

Démission

Une femme est également mise en examen pour proxénétisme « car elle a eu un rôle d’intermédiaire rémunéré entre la jeune fille et le PDG au tout départ », selon cette source.

La direction de la communication de l’assureur Generali, dont certains produits sont distribués par Assu 2000, s’est dite « sous le choc des informations que nous découvrons dans la presse ». « Evidemment extrêmement attentif aux développements de l’affaire », Generali a d’ailleurs demandé au groupe Vilavi « quelles dispositions étaient prises dans ce contexte ».

Lire aussi: France: Nicolas Hulot auditionné sur des accusations de viol et d’agressions sexuelles

Le patron du groupe de courtage en assurances Assu 2000, Jacques Bouthier, mis en examen et incarcéré samedi dans une enquête pour « traite des êtres humains » et « viols sur mineure », a démissionné de son mandat de président, a indiqué mardi à l’AFP le groupe, renommé Vilavi en janvier.

Fondé en 1975 par M. Bouthier qui le dirige depuis, Assu 2000 devenu Vilavi se présente comme le « premier courtier expert en assurance et en crédit dédié aux particuliers en France » et revendique 1.800 collaborateurs, 163 millions d’euros de chiffre d’affaires et près de 550.000 clients assurés.

En 2020, le magazine Challenges classait Jacques Bouthier 487e dans son classement des principales fortunes de France, avec un patrimoine estimé à 160 millions d’euros. Il sort du classement en 2021.