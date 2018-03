Le roi Mohammed VI est très proche de ses sujets, où qu’ils soient. Et cette vidéo capturée à Paris et mise en ligne par Soufiane El Bahri le prouve une fois de plus. On y voit un Marocain souhaiter un prompt rétablissement au souverain, qui, stationné à un feu rouge, l'invite à prendre un selfie en guise de souvenir.