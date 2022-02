Après une opération de sauvetage inédite, menée depuis le 1er février, le petit Rayan devrait être extrait dans les prochaines minutes par les secouristes.

Les parents du garçon sont déjà dans l’ambulance qui doit le transporter vers l’hélicoptère qui prendra le relais pour l’emmener jusqu’à l’hôpital.

L’opération pour sauver Rayan, tombé dans un puits de 32 mètres dans la commune Tamorot, située dans la province de Chefchaouen, s’est poursuivie jusqu’à ce samedi.

Des travaux de forage horizontal ont été menés à la main et avec des engins électriques légers pour des raisons liées à la sécurité de l’équipe de sauvetage, ont indiqué les autorités locales citées par la MAP. Dans la nuit de vendredi à samedi, l’équipe de forage s’est heurtée à un grand rocher. Il a été réduit en débris après près de quatre heures, « afin d’éviter une fissure dans le sol qui pourrait engendrer un éboulement ».

Auparavant, des parois ont été fixées avec des tubes métalliques et du béton. Des capteurs et du matériel de mesure de la protection civile ont également été déployés afin de garantir le bon déroulement des travaux de forage jusqu’à l’emplacement de l’enfant.

Rayan, 5 ans, est tombé mardi vers 14H00 dans ce puits de 32 mètres non couvert et non clôturé, près de la maison de sa famille.

Après avoir notifié les autorités, un comité de suivi et de sauvetage a été mis en place, avant d’élaborer plusieurs scénarios pour sauver le petit garçon et lui fournir de l’oxygène et de l’eau.

Après l’échec des premières tentatives de sauvetage directement du puits, les autorités ont adopté un plan portant sur le forage en parallèle sur 32 mètres de profondeur, puis le creusement d’une brèche vers le puits pour retirer l’enfant.