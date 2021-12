Les services de renseignement marocains ont aidé la police espagnole à arrêter un « jihadiste fortement radicalisé » dans la province de Tarragone.

La Police nationale espagnole a arrêté un présumé jihadiste « fortement radicalisé dans le but d’endoctriner de nouveaux adeptes » pour Daech, indique un communiqué diffusé le 3 décembre. L’opération, menée le 1er décembre dernier, a été élaborée par la Commission générale d’information (CGI) de la police espagnole et les brigades provinciales de Barcelone, Tarragone et Santa Cruz de Tenerife.

Cette « opération a bénéficié de la collaboration du Centre national de renseignement (CNI) espagnol, de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) du Maroc et des Mossos d’Esquadra ».

L’enquête a commencé à la suite d’une opération menée le 20 mai 2020, à l’issue de laquelle la police espagnole a traduit en justice deux personnes dans la ville de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), toutes les deux récemment condamnées pour « endoctrinement terroriste », explique la police espagnole.

L’opération a permis de localiser un citoyen d’origine maghrébine résidant à Tarragone « qui suivait les mêmes directives que les personnes arrêtées, visant à recruter de nouveaux partisans pour l’organisation terroriste Daech ».

Le désormais détenu avait « peu de relations personnelles ». Il consacrait une grande partie de son temps à la consommation de contenus jihadistes, allant « de ceux adaptés pour commettre des actions terroristes, à d’autres d’une extrême violence où des exécutions dirigées par Daech pouvaient être visualisées ».

Au cours de l’enquête, il a été démontré que le détenu avait une « intense activité pro-djihadiste, qui comprenait non seulement une consommation continue de matériel terroriste, mais également des contacts fréquents avec des membres de groupes terroristes au Moyen-Orient », détaille la police espagnole.