Vidéo. Fès: deux mineurs arrêtés pour le meurtre d'un pensionnaire d'un orphelinat

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont arrêté, dimanche après-midi, deux mineurs, âgés de 16 ans, dont un élève, pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort d'un pensionnaire d'un établissement de protection sociale dédié aux enfants abandonnés.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les mis en cause ont été placés sous contrôle dans le cadre de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent et ce, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels.

La préfecture de police, tout en précisant les dessous de cette agression ayant entraîné la mort, dément de façon catégorique les informations véhiculées à ce sujet selon lesquelles il s'agirait de l'attaque d'une bande criminelle contre le siège de cet établissement de protection sociale et réfute toutes les allégations d'utilisation de l'arme blanche dans l'objectif d'accomplir un vol, conclut la DGSN.