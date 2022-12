Dix personnes ont été arrêtées et 11 tonnes de drogue ont été saisies lors du démantèlement de ce réseau qui opérait depuis le Maroc.

La Guardia civil espagnole et l’Office anti-stupéfiants (OFAST) de la Police nationale française, avec le soutien d’Europol et d’Eurojust, ont arrêté dix personnes et saisi plus de 11 tonnes de drogue appartenant à une organisation criminelle dédiée au trafic international de drogue entre le Maroc et l’Espagne avec d’autres pays européens.

Les détenus sont de nationalités française, espagnole, roumaine et italienne, a indiqué samedi la Guardia civil dans un communiqué.

Siempre el trabajo conjunto tiene sus frutos y en este caso @europol @Gendarmerie y #GuardiaCivil ha permitido intervenir 11 kg de hachís y marihuana, camiones, armas, vehículos alta gama… en una operación iniciada en 2020. pic.twitter.com/6kA0hYQsQY — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 3, 2022

Les 11 tonnes de drogue saisies, lors de cette opération baptisée Transpiloti-Escalda, sont composées de 9.600 kg de haschisch et 1.450 kg de marijuana.

Huit armes à feu, un téléphone satellite, deux machines de mise sous vide de marijuana, de l’argent en espèces, un grand nombre de téléphones portables pour la plupart cryptés, du matériel informatique, sept véhicules haut de gamme (dont deux à doubles fonds pour cacher la drogue), quatre caméras de surveillance camouflées, neuf têtes de tracteurs et neuf semi-remorques ont également été saisis.

Une fois introduite sur le marché européen, la drogue en question aurait pu atteindre une valeur de 100 millions d’euros, indique la même source.

L’opération avait été lancée en novembre 2020, lorsque la Garde civile de Tolède a reçu une décision d’enquête européenne (OEI), émise par le Tribunal judiciaire de Paris, demandant une investigation concernant plusieurs saisies de drogue en France.

Une enquête conjointe

En parallèle, l’OFAST de la Police nationale française a lancé l’enquête sur son territoire à la suite d’un envoi de plus de 1,5 tonne de marijuana et de haschisch interceptés en mai de la même année. L’OEI évoque une autre saisie en 2018 de 2.340 kilos de haschich, liée à la même organisation criminelle, détaille la Guardia civil.

Début 2021, alors que l’enquête était toujours en cours, un lien a été relevé avec une autre enquête en cours menée par la Garde civile à Malaga, dans laquelle plus d’une tonne de haschich et de marijuana avaient été saisies. Celle-ci prenevait alors vraisemblablement de la même organisation criminelle. Cette saisie a eu lieu lors d’un contrôle effectué dans la province de Grenade.

L’enquête conjointe entre les deux pays a permis de vérifier le « haut niveau de complexité de l’organisation », puisque deux saisies de 670 et 918 kilogrammes de haschich effectuées par la gendarmerie française entre décembre 2020 et février 2021 avaient également été détectées. L’origine de ces dernières se trouvait également dans le sud de l’Espagne, outre des liens soupçonnés avec les cibles recherchées.

L’organisation avait deux branches importantes: la première installée dans le sud de l’Espagne, plus précisément dans la province de Malaga, dont le travail était l’intermédiation entre le Maroc et l’Espagne-Europe. La deuxième était composée de « facilitateurs des expéditions vers les autres transporteurs » qui opéraient depuis Tolède et Madrid.

L’échange d’informations entre les différentes forces de police a permis d’attribuer d’autres trafics interceptés à cette organisation.