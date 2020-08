Vidéo. Covid-19: l’armée redéployée dans les villes visées par les nouvelles restrictions

Les blindés de l’armée refont leur apparition dans les villes les plus touchées par le coronavirus et dans lesquelles de nouvelles mesures de restrictions ont été imposées. À Casablanca, Marrakech et Béni Mellal, l’armée sera donc mobilisée pour faire respecter ces nouvelles mesures.

Des photos et vidéos similaires ont été partagées par de nombreux internautes ce vendredi 21 août, soit un jour avant l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions à Casablanca, Béni Mellal et Marrakech, où la situation épidémiologique est plus inquiétante que jamais.

Les véhicules blindés ont été aperçus sur le boulevard Brahim Roudani, non loin du siège de la BNPJ (Brigade nationale de la police judiciaire). Ces chars devraient dès ce samedi effectuer des patrouilles le long de la corniche en plus d’un grand nombre de quartiers, placés en quarantaine.

Selon le quotidien Assabah, ces véhicules sont partis de casernes près de la ville de Khouribga avant de se rendre à Casablanca et Béni Mellal, où l’armée a déjà entamé ses tournées le matin du vendredi 21 août. D’ailleurs six quartiers de la ville ont été fermés, en plus des hammams, des salons de beauté et de coiffure, des salles et des terrains de sport.

À Marrakech, ce sont quelque 12 quartiers qui ont été mis à l’isolement. De plus, le contrôle de la circulation a été renfoncé au niveau des points d’entrée et de sortie de la ville, en plus de la fermeture des voies secondaires menant à l’entrée de la ville.