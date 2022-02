Le sixième sommet Union européenne-Union africaine a ouvert ses travaux, ce jeudi après-midi à Bruxelles, avec la participation du Maroc.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a conduit une importante délégation dans la capitale européenne pour prendre part à ce sommet UE-UA.

M. Nasser Bourita prend part au 6ème Sommet Union Européenne‑Union Africaine, qui se tient à Bruxelles les 17 et 18 février 2022.#EUAU #AUEU#AUEUSummit pic.twitter.com/05EEyPVgDn — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 17, 2022

Outre la participation marocaine très active à tous les segments (intergouvernemental, secteur privé, ONG), organisés en prélude du sommet, le Maroc co-présidera la table ronde qui aura lieu vendredi sur l’éducation, la culture, la formation professionnelle et la migration et mobilité.

En marge du 6ème Sommet UE‑UA à Bruxelles, M. Nasser Bourita s’est entretenu avec le Président de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso.#EUAU #AUEU#AUEUSummit pic.twitter.com/iO3mgKuSIU — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 17, 2022

Selon le Conseil de l’Union européenne, ce sommet ‘’constituera une occasion unique de jeter les bases d’un partenariat renouvelé et approfondi entre l’UA et l’UE bénéficiant d’un engagement politique au plus haut niveau fondé sur la confiance et une compréhension claire de nos intérêts mutuels’’.

Les dirigeants africains et européens devraient débattre de la manière dont les deux continents peuvent renforcer la prospérité, avec l’objectif de lancer un ambitieux paquet d’investissements Afrique-Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle.

Les deux parties devraient également discuter des outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité grâce à une architecture renouvelée pour la paix et la sécurité, ajoute la même source.

Le sommet est organisé autour de tables rondes thématiques articulées sur le financement de la croissance, les systèmes de santé et production de vaccins, l’agriculture et le développement durable, l’Éducation, la culture et la formation professionnelle, la migration et la mobilité, le soutien au secteur privé, l’intégration économique et la Paix, la sécurité et la gouvernance, et enfin le changement climatique et la transition énergétique, la connectivité et l’infrastructure numériques et en matière de transports.

Une déclaration conjointe sur une vision commune pour 2030 devrait être adoptée à l’issue de ce sommet.

A rappeler que le cinquième sommet UE-UA s’était tenu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan. Les dirigeants de l’UE et de l’UA avaient à cette occasion adopté une déclaration conjointe exposant les priorités communes pour le partenariat UE-Afrique dans quatre domaines stratégiques, à savoir les Perspectives économiques pour les jeunes, la Paix et la sécurité, la Mobilité et la migration et la Coopération sur la gouvernance.