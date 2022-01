Quarante-trois migrants, dont trois bébés et 14 femmes, ont péri dimanche après le naufrage de leur embarcation au large de Tarfaya, au sud du Maroc, a indiqué lundi à l’AFP l’ONG espagnole Caminando Fronteras.

Parmi les 43 migrants morts — majoritairement originaires d’Afrique subsaharienne –, seules deux dépouilles ont pu être récupérées, a précisé l’association qui établit ses bilans sur la base des témoignages des survivants ou des familles des migrants. Dix personnes de l’embarcation ont pu être secourues, selon la même source.

« Les dix survivants, dont six femmes, ont appelé à l’aide à quatre heures du matin (dimanche) et ont maintenu la communication jusqu’à six heures (…) Il a fallu des heures aux autorités (marocaines) pour les localiser et sauver le bateau au large de Tarfaya », a détaillé un porte parole de l’ONG espagnole.

Ces migrants tentaient de gagner les îles Canaries, en Espagne, situées à une centaine de kilomètres de Tarfaya. Aucune information supplémentaire sur ce naufrage n’a été communiquée de source officielle marocaine.

Situé à la pointe nord-ouest de l’Afrique, le Maroc est un pays de transit pour de nombreux migrants qui cherchent à rejoindre l’Europe, depuis ses côtes atlantique ou méditerranéenne.

Les corps de deux hommes ont par ailleurs été découverts, l’un dimanche et l’autre lundi, au large de l’île espagnole de Fuerteventura, dans l’archipel des Canaries, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la Garde civile espagnole.

L’autopsie est en cours mais « tout indique qu’il s’agit de migrants » qui « devaient être en haute mer depuis un moment », a-t-il ajouté. Selon un bilan début janvier de Caminando Fronteras, plus de 4.000 migrants sont morts ou ont disparu l’an dernier lors de leur traversée en mer vers l’Espagne, soit deux fois plus qu’en 2020.

Les corps de la quasi-totalité d’entre eux (94%) n’ont jamais été retrouvés et sont donc comptabilisés comme des disparus. En 2021, plus de 37.300 migrants, en grande partie en provenance du Maroc, sont arrivés par la mer en Espagne (dans la péninsule ainsi que dans les archipels des Baléares et des Canaries), d’après les derniers chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur.