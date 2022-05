Orange Maroc a annoncé la signature de la 8e convention d’investissement avec le gouvernement pour soutenir le processus de transformation numérique du royaume.

La filiale d’Orange au Maroc s’engage à réaliser, sur les trois prochaines années, un programme d’investissement de 5,69 milliards de dirhams.

Ce programme d’investissement va permettre à l’opérateur de « poursuivre le développement et le renforcement de ses infrastructures de télécommunications ainsi que le déploiement du haut et du très haut débit Internet mobile et fixe au Maroc », indique l’opérateur télécoms dans un communiqué diffusé ce vendredi 27 mai.

L’objectif est de « continuer à soutenir la digitalisation des acteurs économiques dans les différentes régions du Royaume, tout en favorisant la création de nouveaux emplois ».

Concrètement, Orange Maroc prévoit de poursuivre le développement de la 4G et de la couverture mobile. « Ces investissements vont dans le même temps permettre à Orange de maintenir ses efforts de digitalisation et d’automatisation de ses processus pour le développement de nouveaux produits et services pertinents pour les marocains », ajoute l’opérateur.

Orange Maroc prévoit aussi de poursuivre la construction de son infrastructure FTTH (Fiber ToThe Home) avec pour objectif de s’aligner avec la note d’orientation du gouvernement visant à accélérer le déploiement du Plan national du haut débit.