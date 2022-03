Après avoir été couronné par Ookla réseau fixe le plus rapide au Maroc en septembre 2021, le réseau fixe Orange Maroc confirme ses performances élevées sur le très Haut Débit Internet. L’opérateur remporte à nouveau ce prix pour la seconde fois consécutive.

Cette consécration fait suite aux 4,6 millions de tests effectués par les utilisateurs marocains pendant le troisième et quatrième trimestre de 2021 et publiés par Ookla,un service web qui permet de fournir une analyse de performance d’accès internet. «Les Speedtest Awards, présentés par Ookla, sont réservés à une délégation d’élite d’opérateurs de réseau qui ont fourni des performances et une couverture Internet exceptionnelles au sein d’un même marché», déclare le président et cofondateur de la structure Ookla Doug Suttles.

Orange partage une relation particulière avec sa clientèle ce qui lui a valu le prix «Service Client de l’Année Maroc 2022» dans la catégorie Opérateurs Télécoms pour la cinquième année consécutive.Avec ce nouveau prix Ookla Speedtest, Orange Maroc prouve son implication et sa mobilisation à tous les niveaux pour offrir à ses clients une expérience satisfaisante au quotidien. Avec cette nouvelle distinction, Orange Maroc assoit son statut de géant dans le domaine sur le royaume.