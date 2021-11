La fermeture des frontières avec la France complique la vie aux opérateurs touristiques qui se disaient déjà, il y a quelques semaines, être au bord du gouffre.

L’annonce de la fermeture des frontières avec la France à la veille des vacances de fin d’année est tombée comme un coup de massue sur le tourisme national, dont la relance s’annonçait déjà difficile.

Les professionnels de ce secteur très impacté par la crise du Covid comptaient justement sur le marché français pour sortir la tête de l’eau.

Avec cette décision, ils voient aujourd’hui leurs espoirs partir en fumée. « Je n’ai pas de mots », nous confie un opérateur. « C’est sûr et certain que cette décision va nous pénaliser. Lourdement. Mais c’est pour la sécurité de notre pays, donc on ne peut pas dire non », renchérit notre interlocuteur.

Surtout qu’il y a un mois, le Maroc participait à la 42e édition du Salon international des professionnels du tourisme «IFTM Top Résa», organisé en octobre à Paris. L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a profité de ce salon pour rassurer les professionnels français.

Il s’agissait pour l’office «de maintenir le contact avec les compagnies aériennes et les prescripteurs de voyage afin de garantir une reprise rapide et pérenne dès que les conditions sanitaires le permettront», dixit alors un communiqué de l’ONMT.

Avant même cette décision, les opérateurs touristiques se disaient être au bord du gouffre. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. En juin 2021, seulement 341.000 arrivées ont été comptabilisées, dont 29,6% de touristes étrangers.

Au deuxième trimestre 2021, il y a eu 412.000 arrivées, selon la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DRPF). S’agissant des nuitées dans les établissements d’hébergement classés, elles ont atteint 689.000 en juin 2021. Et parmi eux, 76,2% nuitées sont des Marocains et seulement 23,8% touristes étrangers.