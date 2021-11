Après une trêve durant le tristement célèbre affaire de «Ghali Gate», le Parti populaire espagnol reprend ses hostilités à l’égard du royaume. Le chef de file de l’opposition et président du PP, Pablo Casado, a appelé le gouvernement de Pedro Sanchez à déployer, de façon permanente, des troupes militaires pour «blinder les frontières», avec le Maroc.

S’exprimant devant la Chambre basse espagnole, hier mercredi, le jeune leader de la formation de droite a exhorté l’Exécutif ibérique à mobiliser des effectifs de l’armée espagnole à Sebta et Mélilia afin de «défendre les frontières», rapporte le pure-player espagnol eldiario.

De fait, Casado emboîte le pas au gouvernement polonais qui a envoyé ses soldats aux frontières avec la Biélorussie, pour contrer l’arrivée massive de migrants.

Ce n’est pas la première fois que la droite espagnole réclame cette « démonstration de force », à l’adresse du voisin du sud.

A y voir de plus près, Casado n’a fait que reprendre à son compte, les récurrents jérémiades de l’extrême droite espagnole, et son porte-étendard le parti xénophobe et anti-migration, Vox, en faveur d’une «militarisation» des enclaves. Une façon de bomber le torse devant le «turbulent voisin» comme se plaisent à nous définir de l’autre côté du Détroit, et au passage forcer le trait sur «la souveraineté espagnole», des deux présides.

Surfant sur cette vague anti-migration qui ravage le Vieux continent, Casado s’est même aventuré à prétendre que « l’immigration est l’un des plus grands problèmes de l’Espagne ».

Faux et archi-faux ! Selon la dernière livraison du dernier baromètre du CIS, le centre des enquêtes sociologiques (CIS selon son acronyme espagnol), publié il y a moins d’un mois, le chômage arrive en tête des préoccupations de nos voisins espagnols. Mieux encore ! Outre les inquiétudes aux relents économiques, la seule question d’ordre politique qui taraude les esprits sous les latitudes ibériques est celle liée au conflit… catalan!

Une chose somme tout normale au vu des statistiques du ministère de l’Intérieur espagnol concernant les données portant sur la question migratoire. Celles-ci balayent d’un revers de main les contre-vérités de la droite espagnole, et ses différentes ramifications, sur la montée en puissance des arrivées de migrants à travers les présides de Sebta et Mélilia.

Certes, les départs des candidats à l’immigration en provenance des côtes algériennes ont explosé, néanmoins la tendance reste à la baisse en ce qui concerne l’accès aux enclaves via le Maroc. De la sorte, 1.600 candidats à l’immigration ont été interceptés par les forces espagnoles durant la période allant du 1er janvier au 31 octobre, atteste le département de Fernando Marlaska. De quoi faire pâlir de « hchouma » le jeune Casado!