Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a adressé ses remerciements au roi Mohammed VI et ce en réaction à son discours prononcé à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, et dans lequel le monarque plaide pour «une nouvelle étape» dans les relations entre les deux pays.

«Nous nous félicitons de ces paroles car grâce à la confiance, le respect et la collaboration présente et future, nous pourrons construire une relation sur des bases beaucoup plus solides que celles que nous avons eues jusqu’à présent», a réagi ce samedi le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez se référant au discours du roi Mohammed.

Interrogé lors d’une conférence conjointe à Madrid avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen , et le président du Conseil européen, Charles Michel, Pedro Sanchez a souligné que «de toutes crises surgissent également des opportunités».

Et c’est d’ailleurs «une grande opportunité», qui se présente désormais entre le Maroc et l’Espagne, «deux pays alliés, voisins et frères», a-t-il souligné, notant que «cette nouvelle étape «permettra de redéfinir les relations et les piliers sur lesquels elles reposent».

Lire aussi: La presse espagnole accueille positivement le discours du roi Mohammed VI

Ursula von der Leyen et Charles Michel ont également salué les propos de Mohamed VI, indique 20 Minutos. «Le Maroc est un partenaire de l’UE avec qui nous entretenons une étroite coopération (…) et de bonnes relations avec ce pays sont si importantes pour l’UE comme pour l’Espagne», ont-ils souligné.

Pour rappel, dans son discours prononcé vendredi à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le roi Mohammed VI a montré les signes clairs d’un apaisement des relations entre le Maroc et l’Espagne. Le roi Mohammed VI a également appelé à « inaugurer » une nouvelle étape dans les relations entre les deux voisins.

« Certes, ces relations ont traversé récemment une crise sans précédent qui a fortement ébranlé la confiance mutuelle et a soulevé plusieurs interrogations sur leur devenir », a rappelé le souverain. « Néanmoins, nous avons travaillé avec la partie espagnole, dans le plus grand calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité », a-t-il ajouté, tout en appelant au renforcement des « fondements classiques qui sous-tendent ces relations, à la faveur d’une compréhension conjointe des intérêts de nos deux pays voisins ».