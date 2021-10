Les membres de l’Exécutif perçoivent dès leur nomination des primes pour la prise de leurs fonctions. Leurs salaires sont calculés au centime près, tout comme pour celui du Chef de gouvernement qui pourrait y renoncer.

Le Chef du gouvernement au Maroc perçoit un salaire net mensuel de 70.000 DH. Plus en détail, son salaire forfaitaire est de 32.000 DH, auquel il faut ajouter une indemnité de représentation de 18.000 DH, une indemnité logement de 15.000 DH et une indemnité ameublement de 5.000 DH, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 12 octobre.

Aziz Akhannouch percevra également une prime d’installation de 20.000 DH et «aura droit dans sa résidence de disposer de personnel de maison, d’un chef cuisinier, d’une aide cuisinière et d’un jardinier», poursuit la même source. Pour ces déplacements, Aziz Akhannouch aura également à sa disposition, trois voitures de fonction et trois chauffeurs.

Toutefois, tout porte à croire que Aziz Akhannouch renoncera à son salaire, comme il l’avait fait lorsqu’il était ministre de l’Agriculture, poste qu’il a occupé durant quatorze années.

Quant aux ministres, ils perçoivent dès leur nomination un prime de 10.000 DH pour renouveler leur garde robe. Leur salaire est de 60.000 DH mensuel. Le salaire forfaitaire est de 26.000 DH, auquel il faut ajouter les indemnités de représentation (14.000 DH), de logement (15.000 Dh) et de frais divers de 5.000 DH.

Les secrétaires d’État perçoivent pour leur part un salaire net de 50.000 DH, avec un salaire forfaitaire de 20.000 DH. Ils bénéficient des mêmes indemnités, mis à part l’indemnité de représentation fixée dans leur cas à 10.000 DH.

Les salaires des chefs de cabinet sont fixés à 16.000 DH net par mois. Celui des conseillers techniques est de 12.000 DH et de 8.000 DH pour les chefs de secrétariat particulier, indique le quotidien, soulignant qu’il faudrait encore y ajouter des frais en tous genres.

Concernant les départs, les ministres sortants perçoivent une indemnité équivalente à 10 fois leur rémunération mensuelle forfaitaire, soit 260.000 DH. Pour l’ex chef de gouvernement El Othmani, cette indemnité s’élève à 320.000 DH, indique le quotidien.

Le mécanisme des retraites est tout autant ficelé et géré par un service du ministère des Finances, situé à la primature, indique l’Economiste. Pour les ministres, la pension est de 39.000 DH, mais seuls ceux ayant perçu un revenu mensuel inférieur à cette pension peuvent en bénéficier. Les secrétaires d’État perçoivent quant à eux une pension de 30.000 DH.