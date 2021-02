Près de 9,2 tonnes de résine de cannabis dissimulées dans des ballots enfouis dans le sable ont été saisies au Maroc dans la région de Guelmim (sud-ouest), a annoncé samedi la sûreté nationale marocaine (DGSN) dans un communiqué.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les éventuelles ramifications du réseau de trafiquants qui avait déjà été ciblé par une saisie en janvier, selon la même source.

La production annuelle a été estimée à plus de 700 tonnes, pour une valeur de 23 milliards de dollars (19 milliards d’euros), selon une étude publiée en 2020 par le réseau indépendant « Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée ».

Les autorités marocaines assurent faire des « efforts intenses et continus » pour lutter contre le trafic de stupéfiants, avec l’année dernière plus de 217 tonnes de résine de cannabis saisies et 97.564 arrestations, selon les chiffres officiels.