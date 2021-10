Le secrétaire d’État américain a salué la nomination du nouvel envoyé spécial pour le Sahara, Staffan de Mistura.

« Les États-Unis saluent chaleureusement la nomination de Staffan de Mistura en tant que nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara », a réagi le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken dans un communiqué publié le 6 octobre. « L’envoyé personnel de Mistura apporte une expertise considérable (…) à ce poste important et nous soutiendrons activement ses efforts pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour le peuple » du Sahara et de la région, poursuit le responsable américain.

Blinken a aussi fait savoir que les Etats-Unis soutiendrons « fermement le leadership de l’envoyé personnel de Mistura dans la reprise du processus politique dirigé par l’ONU pour faire avancer une résolution durable et digne » à ce conflit.

.@SecBlinken welcomed today’s announcement by the United Nations of new Personal Envoy to the Western Sahara Staffan de Mistura. We support the @UN-led political process to advance a durable and dignified resolution to the conflict in Western Sahara. https://t.co/eofbYvQKwW

— Ned Price (@StateDeptSpox) October 6, 2021