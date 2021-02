Insolite. Le tribunal de Safi refuse le divorce à un couple dont la femme est enceinte, au motif du respect des droits futurs du foetus à « naître sous la protection de parents vivant sous le même toit ».

Un époux souhaitant divorcer de sa femme enceinte a vu sa demande déclarée irrecevable par le tribunal de Safi, rapporte Médias24 expliquant que le motif invoqué a suscité beaucoup de commentaires auprès de la communauté juridique, à savoir « les droits futurs du foetus ».

Les faits: le demandeur réclame en juillet 2020 un « divorce judiciaire pour raison de discorde (chiqaq) » alors que son est épouse est à son cinquième mois de grossesse. La conciliation étant vaine, le juge déclare l’irrecevabilité de cette requête « en attendant » l’accouchement.

Il s’agit ici de « protéger les droits futurs du foetus, en lui garantissant la naissance sous la protection de parents vivant sous le même toit ». Même si « la loi et la religion autorisent l’époux à divorcer de sa femme enceinte », le juge invoque « le principe de l’application juste et non littérale de la loi », souligne le média. Le magistrat cite également l’article 70 de la Moudawana, au sens duquel «la dissolution du mariage ne devrait intervenir qu’exceptionnellement et en prenant en considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.»

Au final, le tribunal juge la demande de divorce « prématurée » au regard de « l’interférence entre le préjudice allégué par l’époux et les dommages qui pourraient toucher la famille dans son ensemble ». Il faudra attendre que la femme accouche pour que l’époux retente sa demande de divorce.