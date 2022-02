La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé que ses services chargés de la sécurité et de la prévention routière ont mis en place un plan d’action intégré, visant à multiplier les opérations de contrôle et de sanctions des conduites spectaculaires et dangereuses qui menacent la sécurité des usagers de la route.

Dans un communiqué, la DGSN indique avoir mobilisé l’ensemble des équipes de la police routière et de circulation et les services d’ordre public à l’échelle nationale pour « renforcer les opérations de contrôle au niveau des différents circuits et voies routières où sont signalées ce genre de conduites spectaculaires et dangereuses, qui causent des accidents graves en raison de l’imprudence des conducteurs, en vue d’interpeller leurs auteurs et les soumettre aux enquêtes judiciaires nécessaires sous la supervision des Parquets compétents ».

مصالح الأمن الوطني المكلفة بالسلامة المرورية.. تكثيف عمليات المراقبة والزجر لمواجهة السياقات الاستعراضية والخطيرة، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، وتعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر، وتتسبب في إزعاج السكينة العامة في أوقات متأخرة من الليل. pic.twitter.com/RY7UqJyhnP — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) February 10, 2022

La même source assure avoir sensibilisé les équipes et les unités de police de la voie publique à l’application ferme et saine de la loi à l’encontre des usagers de la route, qui introduisent des modifications sur les caractéristiques techniques de leurs véhicules sans les soumettre à la validation nécessaire, et modifient le système d’échappement pour émettre des bruits portant atteinte à la tranquillité publique.

Parallèlement à ces mesures préventives et coercitives prises par la DGSN pour faire face à ce type de conduites dangereuses qui menacent la sûreté et la sécurité des usagers de la route et de l’ensemble des citoyens, le communiqué fait état de l’adoption d’une approche de sensibilisation en soutien à ces mesures, consistant à intégrer la sensibilisation aux dangers de ce genre de conduites spectaculaires dans le kit pédagogique, adopté par les femmes et hommes de la sûreté nationale dans les campagnes de sensibilisation adressées aux élèves des établissements scolaires.