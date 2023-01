Poussé par une montée d’adrénaline au début de chaque nouvelle année, l’individu mondain a tendance à renouveler ses résolutions, mû par l’envie pressante d’améliorer sa vie et de laisser derrière lui les mauvaises habitudes oppressantes.

Balayant de la main les nébuleuses dans le ciel de son être, dépeintes par ses déceptions et par ses échecs durant l’année écoulée, l’individu, gouverné par son désir d’atteindre le meilleur, table sur de nouvelles résolutions pour combler les fuites passées.

Le hic qui se dresse à l’heure d’adopter ces fameuses résolutions, réside dans le fait de s’y tenir et de les suivre jusqu’au bout et ainsi accomplir de nouvelles réussites et atteindre des objectifs nouvellement fixés, qui peuvent être d’ordre éducationnel, relationnel, mental ou physique.

A ce sujet, le mathématicien et chercheur en neuroscience à l’université de Zurich (Suisse), Carlos Alós-Ferrer, considère que les résolutions du Nouvel An sont essentiellement des objectifs pas toujours mis en pratique.

Dans son article « The Psychology Behind New Year’s Resolutions That Work » (La psychologie derrière les résolutions du Nouvel An qui fonctionnent) publié en décembre 2022, l’écrivain estime que les objectifs proviennent de la partie la plus rationnelle du cerveau, alors que la partie impulsive, orientée vers le court terme, maintient les habitudes et prend en charge la vie quotidienne et les actions. « Le cerveau est très bon pour automatiser le comportement, mais lorsqu’il est en conflit avec les objectifs à long terme, c’est là où la bataille commence », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, une récente étude menée par les chercheurs Joanne M. Dickson, Nicholas J. Moberly, David Preece, Alyson Dodd et Christopher D. Huntley, a révélé que les individus abandonnent généralement leurs résolutions de la nouvelle année au cours du premier mois.

« Ne pas succomber »

Publiée en mars 2021, les résultats de cette recherche tendent à soutenir l’idée que les individus ne sont pas doués à maintenir leurs résolutions du Nouvel An.

« Aucun remède miracle n’existe pour pallier cette tendance qui abroge les intentions et les objectifs au profit des bonnes vieilles habitudes ». C’est ce qu’affirme le psychologue-clinicien Jalil Chattaoui.

« Il n’existe pas de solution qui puisse aider l’individu à accomplir ses objectifs personnels du Nouvel An et ne pas succomber à une habitude répétitive consistant à délaisser les résolutions », soutient M. Chattaoui dans une déclaration à la MAP.

Par ailleurs, le psychologue-clinicien assure qu’il est toujours possible d’engager un travail thérapeutique pour déterminer les causes qui induisent une telle répétition d’échecs (celle de délaisser les résolutions du Nouvel An au profit des habitudes malsaines).

Boostés par un excès occasionnel de motivation à la veille d’une nouvelle année, d’un jour d’anniversaire ou même d’un simple lundi, les objectifs personnels ou les résolutions s’offrent comme une porte d’entrée pour tourner la page du passé et aller à la rencontre d’un futur plus éclatant.

Néanmoins, quelques tactiques existent pour maintenir et accomplir ses résolutions, notamment le choix d’un objectif clair et spécifique, comme l’affirme l’écrivaine Katherine L. Milkman dans son livre « How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be ». (« Comment changer: La science d’aller de là où vous êtes à là où vous désirez être »). Il est également possible de corriger certains défauts comme la paresse, l’impulsivité ou la procrastination qui peuvent devenir une habitude plus qu’un trait de caractère, en se basant sur la motivation et la persévérance.

La fascination humaine pour une constante amélioration des conditions de vie a fait émerger le besoin de faire des résolutions pour le Nouvel An, qui peuvent être achevées sans rudesse, avec une pointe d’autocritique et avec beaucoup de compassion et d’amour envers soi-même.