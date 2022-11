L’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a rencontré mercredi soir à Londres, le nouveau premier ministre britannique, Rishi Sunak, en marge d’une réception organisée à l’occasion du deuxième anniversaire des accords d’Abraham.

L’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a établi le premier contact avec le premier ministre britannique fraichement élu, Rishi Sunak. Celui-ci était l’invité d’honneur d’une réception organisée, mercredi soir, par le lobby pro-israélien ELNET à l’occasion du deuxième anniversaire des accords d’Abraham.

Hakim Hajoui a pris part à cette réception en compagnie des ambassadeurs d’Israël, des Émirats arabes unis et de Bahreïn.

An honor to meet @RishiSunak yesterday at the 2nd anniversary of the #AbrahamAccords

Warm thanks to @UKAbrahamAccord @ElnetUk @BoardofDeputies for honoring 🇲🇦 alongside 🇧🇭🇦🇪🇮🇱 with an award celebrating the Abraham Accords as a mean to achieving peace & prosperity for our region. pic.twitter.com/XlUfWdnY4c

— Hakim Hajoui (@AmbHHajoui) November 3, 2022