Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a enregistré plusieurs problèmes liés à l’imposition du pass vaccinal. Le Conseil propose dans ce sens plusieurs alternatives et plaide pour une meilleure communication et préparation de ce type de mesure.

L’imposition du pass vaccinal au Maroc, annoncée 48H avant son entrée en vigueur le jeudi 21 octobre, a laissé place à de nombreuses complications, indique un courrier du CNDH adressé, ce lundi 25 octobre, au chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Outre la situation de grand encombrement dans les centres de vaccination à travers toutes les régions du royaume, le CNDH indique avoir reçu «plusieurs plaintes de citoyens ayant été empêchés d’accéder à des services publics ou privés (moyens de transport, commerces, administrations…) au motif qu’ils ne disposent pas de pass vaccinal».

D’ailleurs, le Conseil dit également avoir noté «l’écart dans le traitement des administrations publiques et des entreprises privées concernant la situation des employés ne disposant pas de pass vaccinal».

Le CNDH évoque également le cas des personnes ne pouvant pas pour une raison ou une autre de se faire vacciner, ou qui n’ont pas pu télécharger le pass sur la plateforme liqahcorona.ma.

À cet effet, «le CNDH recommande de déterminer un délai raisonnable, pour permettre aux citoyens de s’adapter aux mesures», en plus de permettre aux «pouvoirs publics de fournir les moyens techniques et nécessaires pour l’application de cette mesure».

Par ailleurs, des alternatives au pass vaccinal sont proposées par le CNDH. Le Conseil défend le recours à un pass «sanitaire» qui attesterait «d’un test négatif cotre le Covid», qui contiendrait un certificat médical prouvant la guérison contre le Covid ou d’un certificat médical indiquant que son détenteur n’est pas éligible au vaccin.

Pour rappel, le pass vaccinal est obligatoire au Maroc depuis le jeudi 21 octobre. Le pass est exigé lors des déplacements intervilles, mais aussi pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées, en plus des établissements hôteliers et touristiques, des restaurants, cafés, espaces fermés, commerces, salles de sport et hammams.