L’adoption du pass vaccinal en cette période de l’année est une mesure qui vise à inciter les non vaccinés à se faire vacciner rapidement, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb qui juge son débat « secondaire ». Les personnes interdites à la vaccination peuvent également obtenir un pass vaccinal à condition de présenter un certificat délivré par un médecin spécialisé.

Le but est également de se prémunir contre les nouveaux foyers de contamination qui peuvent resurgir, et de se préparer à l’hiver, qui est une saison propice à l’apparition de nouvelles vagues épidémiques, a affirmé Ait Taleb lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, rapporte la MAP.

Le ministre a relevé que le pass vaccinal a été adopté non pas comme mesure contraignante, mais au contraire, constitue un document officiel qui va permettre aux personnes entièrement vaccinées à reprendre progressivement leur vie normale, notant que la logique de la prévention exige d’assouplir les mesures restrictives pour la communauté des vaccinés.

Aux députés opposés à cette mesure, le ministre de la Santé a répondu que le débat suscité autour du pass vaccinal était « secondaire ». « Ce débat est secondaire car l’objectif du pass vaccinal est de protéger la santé des citoyens et de préserver les acquis obtenus à travers la vaccination d’un total de 24 millions de personnes », a-t-il affirmé. L’opposition a pourtant rappelé le mécontentement et les manifestations d’une grande partie de la population face à cette décision rapide.

L’adoption du pass vaccinal contribuera assurément à se prémunir du risque de transmission du virus par les personnes non encore vaccinées, et incitera les récalcitrants et les indécis à franchir le pas et à prendre leurs doses du vaccin, a-t-il ajouté. Ait Taleb a souligné à cet égard que cette mesure ne pourra que pousser les non-vaccinés à adhérer en masse à la campagne nationale de vaccination qui constitue jusqu’à présent le seul moyen pour éviter les complications graves liées au nouveau coronavirus.

Une adhésion massive à la campagne de vaccination permettra d’en finir une fois pour toute avec cette crise sanitaire, a-t-il dit, rappelant que le ministère de tutelle a informé les citoyens ayant reçu la première dose du vaccin anti-covid qu’ils peuvent obtenir un pass vaccinal provisoire téléchargeable directement dès l’injection de la première dose du vaccin, et ce à partir de ce lundi.

Les personnes interdites à la vaccination peuvent obtenir un pass avec un certificat d’un médecin spécialiste

Les primo-vaccinés pourront obtenir un pass de vaccination complet dès réception de la deuxième dose, 28 jours après la première injection, ainsi qu’un pass actualisé après la troisième dose, six mois après la deuxième injection, a fait savoir le ministre, relevant que les personnes auxquelles il est interdit de se faire vacciner pour des raisons de santé, comme celles souffrant d’allergies sévères peuvent également obtenir un pass vaccinal à condition de présenter un certificat délivré par un médecin spécialisé attestant d’une contre-indication à la vaccination contre le covid-19.

L’adoption du pass vaccinal, en tant que seul document officiel permettant le déplacement des personnes et l’accès aux espaces publics et privés, est une décision sage, et ce, afin d’éviter toute dégradation de la situation sanitaire avec tout ce que cela engendre comme conséquences sur le système de santé, surtout que tous les indicateurs montrent que la prochaine vague sera plus violente que les précédentes, a-t-il soutenu.

Le ministre a de même réitéré son appel à davantage de prudence, de vigilance et à continuer à interagir avec beaucoup de responsabilité avec les décisions prises par les pouvoirs publics pour préserver les vies et la santé publique, notamment la vaccination et le téléchargement du pass vaccinal, et ce, afin de contribuer à l’effort collectif de prévention contre les risques de cette pandémie.