En prévision du lancement de l’opération Marhaba 2022, le ministère du Transport et de la logistique a mis en place un important plan de flotte adapté aux infrastructures portuaires, aux capacités de gestion des flux, et au trafic prévisionnel attendu, a affirmé, jeudi, la Directrice de la Marine marchande relevant de ce département, Amane Fathallah.

Dans une déclaration à la MAP en marge de la réunion à Rabat de la commission mixte maroco-espagnole de transit, Mme Fathallah a fait savoir que 32 navires seront ainsi mobilisés, pour assurer 572 rotations hebdomadaires, offrant une capacité totale de 471.000 passagers et 124.000 véhicules par semaine.

De même, 14 navires seront mobilisés sur l’axe principal Tanger Med-Algésiras, a-t-elle précisé, ajoutant qu’ils pourront effectuer jusqu’à 47 rotations par jour.

« Pour faciliter la gestion des flux, les billets seront vendus cette année avec réservation, y compris pour le court-courrier », a-t-elle indiqué, notant que le trafic passager est séparé du trafic camion en vue « d’assurer une meilleure fluidité au niveau des ports ».

Lire aussi. Marhaba 2022: l’Espagne et le Maroc finalisent les préparatifs à Rabat (Communiqué conjoint)

Le ministère a également reconduit le cahier des charges de l’opération Marhaba, qui engage les opérateurs maritimes à respecter les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté, tout en offrant à bord des services de qualité répondant aux besoins des passagers, a poursuivi la responsable.

A rappeler que la commission mixte maroco-espagnole de transit s’est réunie, jeudi à Rabat, sous la co-présidence de Khalid Zerouali, Wali Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières et Mme Isabel Goicoechea Aranguen, Sous-Secrétaire d’Etat espagnole à l’Intérieur.

Un communiqué conjoint indique que cette réunion intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route élaborée lors de la visite au Royaume en avril 2022 de Pedro Sanchez, Président du Gouvernement espagnol.

Dispositif

Les discussions ont porté sur les dispositifs opérationnels mis en place par les deux parties, similaires à ceux adoptés en 2019, afin de garantir les meilleures conditions du déroulement de l’opération transit 2022, souligne le communiqué.

Les mesures prises s’articulent autour de plusieurs composantes portant sur la fluidité, la sécurité et la sûreté, les mesures d’assistance et de proximité, les actions de communication ainsi que les mesures de prévention et de vigilance à l’aune du contexte épidémiologique.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les points focaux pour une bonne circulation de l’information et d’anticiper sur certains aspects liés à la gestion des journées de pic, à l’interchangeabilité des billets et à la lutte contre la spéculation au niveau des prix de traversées maritimes.