La sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur, Isabel Goicoechea, et le wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières du Maroc, Khalid Zerouali, ont présidé ce jeudi à Rabat la réunion de la commission mixte hispano-marocaine pour la préparation de l’opération Marhaba 2022.

La réunion tenue à Rabat a permis de discuter des détails du « Plan Spécial de Protection Civile pour l’Operacion paso de estrecho (OPE, appelée Marhaba au Maroc) 2022 », qui sera finalisé dans les prochaines semaines, indique indique un communiqué de l’ambassade d’Espagne à Rabat, parvenu à H24Info.

Les deux parties ont ainsi analysé, entre autres, des dispositifs opérationnels que les deux pays vont mettre en place pour garantir le déroulement de l’opération Marhaba 2022, et qui seront similaires à ceux établis en 2019. En ce sens, l’Espagne mettra en place un dispositif de sécurité pour cette édition qui comptera 15.995 agents de la police Nationale et de la Garde civile.

Les mesures adoptées entre l’Espagne et le Maroc s’articulent autour de divers aspects, parmi lesquels la fluidité et la sécurité du transit, l’assistance aux voyageurs et la prévention et la protection de la santé publique.

« L’opération Marhaba 2022 est un exemple de bonne coordination entre pays voisins », a souligné la sous-secrétaire lors de son discours. La dernière réunion de la commission mixte s’est tenue à Madrid le 21 mai 2019.

Isabel Goicoechea a rappelé le défi logistique et sécuritaire posé par l’opération Marhaba 2022, avec le déplacement par mer de plus de trois millions de personnes et de plus de sept cent mille véhicules sur une période de trois mois. « C’est le plus grand dispositif européen et l’un des plus importants au monde », a-t-elle expliqué.

La Sous-secrétaire a également évoqué la coopération bilatérale qui a permis d’aborder avec succès l’opération Marhaba depuis 1986. le résultat d’un beau travail de préparation de nos équipes techniques», a-t-elle souligné.

En outre, lors de cette réunion présidée par Goicoechea et Zerouali, il a également été question de la flotte à mettre en place pour garantir un approvisionnement adéquat pour le trafic quotidien de passagers et de véhicules. Dans ce sens, des renforts vont être mobilisés dans les ports pour garantir le transit, tant en Europe qu’au Maroc, annonce la même source.

La réunion qui s’est tenue aujourd’hui s’inscrit dans le processus d’exécution de la feuille de route élaborée lors de la réunion tenue en avril dernier par le président du gouvernement, Pedro Sanchez, et du roi, Mohammed VI, souligne l’ambassade.

Voici, par ailleurs, le communiqué conjoint diffusé à l’issue de cette réunion:

« La commission Mixte maroco-espagnole de Transit s’est réunie le 5 mai 2022 à Rabat sous la co-présidence de Monsieur Khalid Zerouali, Wali Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières et Madame Isabel Goicoechea Aranguen, Sous-Secrétaire d’Etat espagnole à l’Intérieur.

Cette réunion intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route élaborée lors de la visite au Royaume en avril 2022 de Monsieur Pedro Sanchez, Président du Gouvernement espagnol.

Les discussions ont porté sur les dispositifs opérationnels mis en place par les deux parties, similaires à ceux adoptés en 2019, afin de garantir les meilleures conditions du déroulement de l’opération transit 2022.

Les mesures prises s’articuleront autour de plusieurs composantes portant sur la fluidité, la sécurité et sûreté, les mesures d’assistance et de proximité, les actions de communication ainsi que les mesures de prévention et de vigilance à l’aune du contexte épidémiologique.

Ainsi, un plan de flotte conséquent a été validé permettant des offres importantes en termes de capacité journalière de trafic des passagers et véhicules, de rotations et de dessertes.

Des moyens logistiques importants et des effectifs renforcés ont également été mobilisés au niveau des ports et aéroports avec un dispositif d’envergure d’assistance sociale et d’accompagnement assuré par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’étranger et au Maroc.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les points focaux pour une bonne circulation de l’information et d’anticiper sur certains aspects liés à la gestion des journées de pic, à l’interchangeabilité des billets et à la lutte contre la spéculation au niveau des prix de traversées maritimes ».