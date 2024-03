Le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, accueille le ministre espagnol des Transports et de la Mobilité durable, Oscar Puente Santiago, le 04 mars 2024 à Rabat. © DR.

Le Maroc et l’Espagne sont convenus, lundi à Rabat, d’accélérer la mise en œuvre du Mémorandum d’Entente (MoU) de coopération dans les domaines du transport et de la logistique, signé en février 2023 à Rabat, lors de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne.

Cette volonté a été exprimée lors d’une réunion de travail entre le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil et le ministre espagnol des Transports et de la Mobilité durable, Oscar Puente Santiago, au cours de laquelle les deux parties sont également convenues de mettre en place une équipe conjointe chargée d’élaborer un plan d’action sur les sujets d’intérêt commun évoqués dans ledit MOU, indique un communiqué du ministère du Transport et de la logistique.

Cette réunion, tenue en présence de l’Ambassadeur d’Espagne au Maroc Enrique Ojeda et d’une délégation espagnole de haut niveau, a été l’occasion pour les deux parties de saluer l’excellence des liens de coopération qui unissent les deux pays dans divers domaines, en particulier dans les secteurs du transport et de la logistique, abordant les moyens de développement de la coopération bilatérale dans ces domaines.

S’agissant du transport maritime, les deux parties ont salué les démarches entreprises en vue du lancement d’une ligne maritime entre les villes de Tarfaya au Maroc et de Puerto del Rosario aux îles Canaries, une initiative qui a été mise en évidence pour son rôle significatif dans la stimulation du tourisme et le développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

En ce qui concerne le transport ferroviaire, les deux parties ont exploré les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine, à travers l’examen des opportunités d’investissement de l’Espagne dans les projets ferroviaires programmés par le Maroc, outre l’encouragement des échanges techniques entre les opérateurs ferroviaires des deux pays.

Concernant le transport routier de voyageurs et de marchandises, les deux responsables se sont félicités du dialogue fructueux et continu du Comité mixte maroco-espagnol du transport international routier.

Reunion con mi homólogo de transportes marroquí Mohammed Abdeljalil abordando asuntos muy importantes para la relación entre ambos países. España y Marruecos tienen un gran camino por recorrer juntos, y una gran oportunidad para su común desarrollo. pic.twitter.com/bVY2pylxZh — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 4, 2024

Ils ont également examiné les possibilités de renforcer la coopération dans ce domaine afin de répondre aux besoins des professionnels de ce secteur, qui joue un rôle vital dans les deux pays en matière de transport de voyageurs et de marchandises.

Sur un autre volet, les deux ministres ont discuté des mesures prises par les deux pays en vue des préparatifs de l’opération « Marhaba 2024 », de même que de l’importance de concerter les efforts pour réussir cette opération, qui revêt une grande importance pour les Marocains résidant à l’étranger.