Le ministère de l’Intérieur veut recenser la population afin d’identifier les non vaccinés ainsi que ceux n’ayant pas reçu la dose de rappel. L’enjeu étant de relancer la campagne de vaccination qui en ce moment bat de l’aile.

L’opération a été lancée dans les différentes villes et communes du pays. Le ministère de l’Intérieur a adressé un courrier aux services régionaux, provinciaux et aux différentes annexes administratives demandant un recensement global afin d’identifier les récalcitrants au vaccin, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition du lundi 13 décembre.

Les services régionaux et provinciaux devront communiquer en premier lieu la liste des fonctionnaires qui n’ont pas encore reçu de dose du vaccin ou de rappel. L’opération s’étendra également aux citoyens puisque les annexes administratives devront aussi traquer ceux qui refusent d’être vaccinés ou encore de prendre la 3e dose, révèle le journal.

Les autorités marocaines semblent vouloir mettre les bouchées doubles afin de relancer la campagne de vaccination. Le ministère de la Santé a insisté récemment sur la nécessité d’une troisième dose, soulignant que pour l’heure «aucun personne ayant reçu les trois doses n’a été admise en réanimation».

À noter que près de 2 millions de Marocains a déjà reçu une troisième dose du vaccin anti-Covid. Les pass vaccinaux de ceux n’ayant pas fait le rappel (deux doses) au bout de six mois deviennent caduques.

Lire aussi: Le pass vaccinal obligatoire pour accéder aux tribunaux

Depuis le 21 octobre, le pass est d’ailleurs exigé dans la plupart des lieux publics, mais cette disposition n’est pas toujours appliquée. Dans une nouvelle circulaire diffusée le 10 décembre, le ministre de la Justice, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et le président du ministère public ont exhorté les juges et le personnel judiciaire à exiger la présentation obligatoire du pass vaccinal pour accéder aux tribunaux.

« Toutes les personnes qui se présentent aux tribunaux » sont concernées par cette mesure, souligne-t-on dans le texte de la circulaire.

Début de semaine, le ministre de l’Intérieur avait également envoyé une note aux walis et gouverneurs pour le renforcement des contrôles relatifs au pass vaccinal et une « application stricte » comme unique moyen d’entrée aux administrations.

Les fonctionnaires, les employés et les usagers des administrations sont également tenus de fournir le « pass vaccinal » afin d’accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées. De plus, il est nécessaire de présenter ce document pour accéder aussi aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport ainsi qu’aux hammams.