Située en plein cœur du quartier Les Princesses à Casablanca, la crèche Néokids vient d’ouvrir ses portes et relève le pari d’un enseignement fondé sur des méthodes pionnières centrées sur l’expression libre de l’enfant.

Néokids est une structure à taille humaine, qui accueille les enfants de 3 mois à 5 ans dans un environnement chaleureux et spécifique aux besoins des enfants en bas âge.

Aux commandes de cette crèche, une équipe pédagogique diplômée en petite enfance avec de nombreuses années d’expérience ainsi qu’une responsable pédagogique formée dans un cabinet pluridisciplinaire afin de pouvoir coacher tous les enfants en prenant en compte leur individualité. Cette équipe chevronnée a pour objectif d’offrir un lieu sécurisant et accueillant qui permettra le développement de chacun des enfants tout en favorisant son autonomie.

Les enfants peuvent dès à présent participer à des ateliers qui stimulent les fonctions cognitives telles que la psychomotricité, la motricité fine ou encore l’acquisition d’un stock lexical adapté à chaque âge ainsi que le développement de stratégie afin d’acquérir les prérequis mathématiques… De ce fait, les enfants pourront être préparés en douceur au passage à l’école primaire.

Pour accompagner les tout petits, la crèche s’appuie sur une approche pédagogique développée par la pédiatre autrichienne Emmi Pikler, responsable de la pouponnière de Loczy. Ce concept vise à laisser libre cours aux mouvements spontanés de l’enfant sans les lui imposer. Cette méthode requiert un suivi très rapproché de l’enfant afin d’assurer sa sécurité et c’est partant de cette nécessité d’un suivi personnalisé que Néokids a fait le choix d’une structure pouvant accueillir un nombre très limité d’inscrits.

En ce qui concerne les installations, la crèche a été aménagée de façon à ce que l’enfant puisse choisir d’explorer selon son rythme et ses envies à l’intérieur ou à l’extérieur. Le personnel encadrant est, bien entendu, toujours présent pour valoriser et accompagner l’enfant dans ses découvertes créatrices. Pensée comme un lieu de vie et une extension de la maison, les enfants y profitent de temps collectifs de jeux, de repas et de sommeil dans une ambiance bienveillante apportant à la fois la sécurité physique et affective dont l’enfant a besoin.

Pour les bébés, car Néokids est aussi une pouponnière pouvant accueillir les bébés dès 3 mois, la structure a créé des repères de personnes (nombre d’adultes intervenants limité, relation privilégiée et individualisée avec chaque enfant, etc.) afin d’assurer la sécurité affective des tout petits. Des repères spatio-temporels sont également établis (déroulement de journée, etc.) pour répondre aux besoins des nourrissons d’être entourés, tant physiquement que psychologiquement, pour se sentir rassurés.

C’est grâce à ces repères savamment cadrés que va naître chez l’enfant le désir d’autonomie, ainsi que la construction équilibrée de sa personnalité et de son individualité. Viennent s’ajouter à cela, l’ensemble des activités organisées en vue de cibler le bon développement psychoaffectif, cognitif et moteur de l’enfant.

Pour en savoir plus sur Néokids et ses méthodes innovantes dédiées à l'épanouissement des enfants de 0 à 5 ans