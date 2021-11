Juste après son élection Miss Univers Maroc, Kawtar Benhalima a subi un vrai lynchage sur Twitter et Facebook en raison de ses origines algériennes.

Des milliers de tweets avec le hashtag «Kawtar n’est pas marocaine» ont inondé les réseaux sociaux. Aussitôt élue Miss Univers Maroc, Kawtar Benhalima a été victime d’une véritable campagne de haine.

Première dauphine au concours, Kawtar Benhalima a été couronnée après le retrait de Fatima-Zahra Khayat, blessée à la cheville. C’est ainsi que cette diplômée en administration des entreprises, âgée de 22 ans et originaire de Marrakech, s’est retrouvée sous le feu des projecteurs. Elle devra, en effet, prendre part à Miss Univers qui aura lieu le 12 décembre 2021 en Israël.

Lors de la finale qui a eu lieu à Casablanca, la jeune femme a partagé avec émotions ses origines en racontant l’histoire de sa grand-mère qui a fui l’Algérie durant la guerre. «Ma grand-mère s’est installée au Maroc avec peu de moyens en compagnie de ses frères et sœurs. Elle a grandi dans une famille où elle a appris à coudre. À fil du temps, elle a utilisé ça comme une qualité pour aider les femmes au Maroc à construire leur indépendance. Les femmes au Maroc venaient chez elle et elle leur apprenait à trouver leur autonomie», a-t-elle déclaré.

Sauf que cette révélation a eu un effet plutôt pervers en attirant les « haters » qui se sont acharnés sur la jeune fille. Il y en a même qui ont demandé son retrait du concours. D’autres en appellent à l’intervention du ministère de la Culture, Mohamed Mehdi Bensaid. Face à ce grand raffut, la miss n’a pas réagi préférant garder le silence.

#كوثر_ليست_مغربية We do not want someone like you to represent us in any demonstration. We want someone who carries real Moroccan blood and is proud of his Moroccanness.#كوثر_ليست_مغربية pic.twitter.com/rsQRRibHvg

— Lalla Rose Maghrebiya👁️‍🗨️רוז חיים (@MaghrebiyaRose) November 13, 2021