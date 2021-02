Un nouvel accord sera scellé entre les deux pays qui viennent récemment de normaliser leurs relations diplomatiques. Ce dernier portera sur une coopération médicale dans le domaine de l’hématologie et de l’oncologie.

L’hôpital Rambam de Haïfa et l’hôpital des Enfants au sein du CHU Ibn Sina de Rabat scelleront dans «les prochaines semaines» un accord de coopération, rapporte le quotidien Israël Hayom.

L’accord portera sur un échange d’expériences dans le domaine de l’hématologie pédiatrique et de l’oncologie, précise la même source. De plus, l’accord permettra à des médecins marocains d’effectuer une partie de leur formation à Israël et de lancer des travaux de recherche conjoints.

Cet accord marquera «le début d’une nouvelle ère» a confié le Dr Shifra Ash, directeur du département d’hématologie et d’oncologie pédiatriques de Rambam, indique i24.