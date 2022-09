Le chef de la diplomatie marocaine doit se réunir avec son homologue espagnol, ce mercredi à New York, où se tient la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Nasser Bourita rencontrera José Manuel Albares, ce mercredi, à New York. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et son homologue espagnol participent actuellement, avec leurs chefs de gouvernements respectifs, à la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Cette nouvelle rencontre entre les deux ministres s’inscrit dans la « normalité » qui caractérise les relations diplomatiques entre les deux pays voisins, souligne Europa Press qui rapporte l’information.

Selon des sources diplomatiques, citées par l’agence de presse espagnole, certaines annonces pourraient en sortir.

Cette réunion sera la troisième entre les deux MAE après le dégel des relations diplomatiques maroco-espagnoles qui a suivi le voyage à Rabat du président du gouvernement espagnol, le 7 avril dernier. Lors de ce déplacement, Pedro Sánchez avait été accueilli par le roi Mohammed VI. Le Maroc et l’Espagne s’étaient alors engagés à « ouvrir une nouvelle étape » dans leurs relations.

Lire aussi: AG de l’ONU: Bourita s’entretient avec son homologue belge

Albares et Bourita s’étaient ensuite rencontrés à deux reprises début mai, à Marrakech, profitant de la présence du ministre espagnol à la réunion de la Coalition mondiale contre Daech.

Ce nouveau « face-à-face » entre les deux responsables vient confirmer la « bonne entente entre les deux pays après être sortis de la crise en raison de l’accueil en Espagne du chef du Front Polisario, Brahim Gahli », estiment les mêmes sources.

À New York, Nasser Bourita a par ailleurs enchaîné les rencontres avec plusieurs de ses homologues dans le monde. Le chef de la diplomatie marocaine s’est notamment entretenu avec le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto.

Il a aussi rencontré la ministre belge des Affaires étrangères, des affaires européennes, du commerce extérieur, et des institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib. « J’ai tenu une bonne rencontre avec mon collègue marocain Bourita sur l’approfondissement de nos relations bilatérales sur des questions d’intérêt commun. Nous avons également discuté des défis régionaux et de la nécessité de préserver la stabilité », a-t-elle fait savoir.

Had a good meeting with my Moroccan colleague Bourita 🇲🇦 on deepening our bilateral relations on issues of common interest. We also discussed regional challenges and the need to preserve stability. pic.twitter.com/KNN0sFyRPh

— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) September 20, 2022