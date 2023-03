Vidéo. Les produits du terroir marocain ont du succès au salon de l’agriculture de Paris

Du 25 février au 5 mars, le Salon international de l’agriculture de Paris met en avant les produits des régions françaises mais fait également la part belle aux produits du terroir du monde. Dans le hall 5.1, les spécialités marocaines sont à l’honneur, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, le pavillon Maroc fait honneur aux produits du terroir marocain à travers une trentaine d’exposants venus spécialement du Maroc pour l’événement. Chapeauté par l’Agence de développement agricole (ADA), sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, les participants originaires des douze régions du royaume ont été sélectionnés pour présenter leurs produits pendant ce rendez-vous populaire annuel qui se clôturera demain.

Dattes, argan, amlou, couscous, épices, huiles d’olive, de figue de barbarie, eau de fleur d’oranger, de rose, plantes aromatiques, vinaigre de pommes… les représentants des coopératives font découvrir leurs spécialités aux visiteurs. Pour certains, il s’agit de leur premier voyage à l’étranger et ils sont fiers de pouvoir faire connaître leurs productions à un public international.

« Notre ambition, c’est d’offrir toujours des produits de grande qualité, certifiés et reconnus. On a eu une belle interaction avec les visiteurs. Les produits marocains ont connu un véritable engouement auprès des clients », confie Jamila Idbourrous, présidente de l’Union des coopératives des femmes de l’arganeraie Tissaliwine.

« Je suis un amoureux du Maroc »

« C’est un grand succès, les gens sont impatients de découvrir le Maroc. Pour certains, c’est l’occasion de se remémorer leurs souvenirs de voyage », s’exclame de son côté Chef Rachid Maftouh, jury Master Chef Maroc en 2015-2016, également coach de l’équipe marocaine au Bocuse d’Or en 2017 et 2019.

Le chef Maftouh tient les commandes du stand culinaire du pavillon Maroc avec au menu, gâteaux marocains, cigares au fromage et aux noix, pastillas aux fruits de mer et au poulet, tajines et bien sûr thé à la menthe. Des démonstrations de recettes de cuisine (showcooking) sont également au programme.

« Je suis un amoureux du Maroc, j’y étais il y a trois semaines avec mes enfants et mes petits-enfants et ça me rappelle ce que nous avons vu et dégusté là-bas », s’enthousiasme un visiteur français, après avoir siroté un verre de thé à la menthe. « C’était très délicieux », nous confie encore un autre après avoir dégusté un tajine aux oeufs et à la tomate.

Lire aussi : Vidéo. Agriculture: le géant israélien Netafim s’implante à Kénitra

Le pavillon Maroc du SIA de Paris est organisé par l’ADA qui contribue activement à la stratégie agricole du royaume. Elle veille aussi à la stratégie de développement de la commercialisation des produits du terroir au niveau national et international.

Secteur stratégique pour le développement économique et social du Maroc, la contribution de l’agriculture au PIB national s’élève à 14%. Le programme «Génération Green 2020-2030» vient consolider un ensemble d’acquis du Plan Maroc Vert qui a réalisé des résultats remarquables en termes de croissance et de durabilité du secteur agricole. Il se fonde sur deux priorités: l’élément humain, soit améliorer les conditions de vie en milieu rural et créer des emplois pour les jeunes; et la pérennité du développement agricole.