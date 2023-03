Vidéo. Agriculture: le géant israélien Netafim s’implante à Kénitra 

Après 30 ans d’activité au Maroc, Netafim a ouvert le 2 mars 2023 sa première usine en Afrique du Nord près de Kénitra. Le géant israélien de l’irrigation de précision veut en faire une porte d’entrée pour le marché africain.

« Nous travaillons ici depuis trente ans en coopération avec des agriculteurs locaux et nous sommes très heureux de franchir les prochaines étapes de l’ouverture d’une usine qui va aider les agriculteurs avec un meilleur service et une meilleure proximité avec le marché », nous confie le PDG de Netafim Gaby Miodownik, lors de l’inauguration de la nouvelle usine marocaine, le 2 mars, à côté du douar Oulad Bourahma, à quelques kilomètres de Kénitra.

Pour cette première implantation du géant israélien au Maroc, Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce et Alona Fisher-Kamm, cheffe par intérim du bureau de liaison israélien au Maroc, devaient initialement être présents. Finalement, ils n’ont pas fait le déplacement. Aucune explication sur leur absence n’a été fournie aux journalistes présents.

Les responsables de la société ont, par ailleurs, indiqué que la production de l’usine sera d’abord destinée au marché local, avant de s’ouvrir le marché africain.

« C’est un jour très très heureux pour nous au Maroc, après de nombreuses années d’activité au Maroc. Nous inaugurons notre usine au Maroc qui nous permettra de continuer et de croître sur le marché marocain et de faire du Maroc notre hub pour Netafim en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne », nous explique Elad Levi, vice-président Moyen-Orient et Afrique de Netafim.

5,2 millions de dirhams investis

« Nous croyons que nous pouvons nous développer ici de manière significative. Aujourd’hui, nous célébrons avec tous nos partenaires (cette inauguration, ndlr) et je suis sûr que ce n’est que la première étape et que l’avenir sera très très prometteur pour tout le monde », a-t-il affirmé.

Benny Klener, senior vice-président et responsable des opérations globales de Netafim, apporte plus de précisons: « Nous fabriquons par procédé d’extrusion classique des produits d’irrigation et nous comptons les vendre de par le pays. L’investissement ici était de cinq millions de dollars (soit près de 5,2 millions de dirhams). En ce qui nous concerne, c’est la première étape de cet investissement et nous espérons que la demande sera telle que nous pourrons rapidement agrandir notre usine ».

Selon lui, Netafim a déjà créé « à ce stade », une cinquantaine de nouveaux emplois. « Mais au fur et à mesure que l’usine grandira, nous espérons arriver à 250 nouveaux emplois », a-t-il fait savoir.

Le choix de l’emplacement de l’usine n’est pas anodin. Benny Klener estime que c’est une zone « stratégique » et « centrale ». « En plus, la ville de Kénitra se trouve à proximité des grandes zones agricoles, ce qui fait que c’était vraiment un lieu de choix », conclut-il.