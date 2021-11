Dans un communiqué daté d’hier, le ministère des Habbous et des affaires islamiques a demandé aux imams d’exhorter les fidèles à la vaccination d’eux-mêmes et de leurs familles, lors du prêche hebdomadaire de ce vendredi 5 novembre.

Le ministère des Habbous et des affaires islamiques appelle les imams à inviter la population à se faire vacciner, demain 5 novembre, à la fin du prêche de la prière du vendredi.

« O gens, dépêchez-vous de vous faire vacciner vous-mêmes et vos familles. Dépêchez-vous de vous faire vacciner contre le coronavirus, que ce soit avec la première, la deuxième ou la troisième dose », enjoint le communiqué ministériel.

« La vaccination est nécessaire pour se protéger et protéger les autres, parce que la vie et la santé sont la confiance de Dieu en tous les hommes, et la négliger conduit à l’autodestruction, ce qui est quelque chose d’interdit par le texte du Noble Coran, a dit Dieu », poursuit le texte.

Et de conclure: « Et nous ne devons pas douter de la nécessité de la vaccination, elle a été organisée et facilitée par l’État après les recommandations des universitaires et des spécialistes, et après l’expérience de milliards de personnes dans le monde ».