À peine réceptionné, le vaccin Janssen du laboratoire Johnson and Johnson fait polémique. H24 Info démêle le vrai du faux autour de ce vaccin qui a fait une victime cette semaine à Marrakech.

1. Combien de décès suite à l’injection de ce vaccin au Maroc ?

Un seul décès a été enregistré au Maroc à ce jour. Les services du ministère de la Santé ont été informés du décès d’une jeune femme (33 ans) au centre culturel Bab Ighli à Marrakech, après avoir reçu une dose du vaccin, lundi 26 juillet, et de l’évanouissement d’une de ses collègues qui serait toujours dans le coma.

Le ministère affirme avoir immédiatement entamé une enquête et dépêché une commission à Marrakech pour élucider les tenants et aboutissants de cet incident.

2. Le vaccin a-t-il été suspendu à Marrakech ?

Contacté par H24 Info, une source au sein du comité de vaccination anti-covid nous confirme ce mercredi 28 juillet qu’aucune suspension de ce vaccin n’a été décidée ni à Marrakech ni ailleurs, notant que le Janssen a été réservé aux zones les plus touchées à savoir, Casablanca, Marrakech et Agadir.

À la date du mardi 27 juillet, 5.000 personnes ont été vaccinées par le vaccin américain Janssen, indiquait le ministère de la Santé.

3. À partir de quand le vacciné est-il immunisé ?

Le vaccin Janssen administré en dose unique permet de développer une immunité quatre semaines après l’injection. En Europe, le bénéficiaire reçoit son pass vaccinal quatre semaines après sa vaccination, tandis qu’aux États-Unis le délai n’est que de deux semaines.

4. Quelle est la durée de l’immunité ?

Comme pour tout autre vaccin disponible sur le marché, la durée de protection du vaccin Janssen contre le Covid-19 est actuellement inconnue.

5. Quels effets secondaires ?

Comme pour tout les autres vaccins, des réactions au point d’injection peuvent survenir, notamment des douleurs, des rougeurs ou encore un gonflement. Des effets secondaires généraux peuvent également faire leur apparition (maux de tête, sensation de grande fatigue, douleurs musculaires, nausées et fièvre).

6. Le vaccin peut-il avoir des effets graves ?

Des cas de thrombose sévère ainsi que d’un déficit de plaquettes sanguines ont été répertoriés aux États-Unis ainsi qu’en Belgique chez des bénéficiaires du vaccin Janssen. Un décès en Belgique et un autre dans l’État d’Oregon ont également été signalés sur des bénéficiaires ayant développé ces mêmes symptômes.

En Espagne, un homme de 36 ans vacciné par son entreprise avec le vaccin Janssen le 25 juin dernier, est décédé quelques jours après d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Ce cas a été signalé le lundi 26 juillet au système de surveillance épidémiologique, au niveau de l’Agence espagnole des médicaments, et également à l’Agence européenne du médicament.

7. Quid su syndrome de Guillain-Barré ?

L’Agence américaine du médicament a mis en garde, le 13 juillet, contre un « risque accru » de développer le syndrome de Guillain-Barré à la suite du vaccin Janssen.

Cette maladie neurologique rare «est une atteinte des nerfs périphériques (voir plus loin) caractérisée par une faiblesse voire une paralysie progressive, débutant le plus souvent au niveau des jambes et remontant parfois jusqu’à atteindre les muscles de la respiration puis les nerfs de la tête et du cou».

Le jeudi 22 juillet, l’Agence européenne du médicament (EMA) a répertorié le syndrome de Guillain-Barré, une rare atteinte neurologique, comme effet secondaire « très rare » du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson. Au total, 108 cas du syndrome neurologique ont été signalés dans le monde à la date du 30 juin, indique l’agence AFP. L’EMA a toutefois confirmé que «les avantages du vaccin Covid-19 Janssen continuent de l’emporter sur les risques du vaccin».