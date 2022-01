Le président de la République Fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a adressé un message au Roi Mohammed VI à l’occasion du nouvel an indique, ce mercredi 5 janvier, un communiqué du Cabinet Royal.

«Le Maroc a entrepris sous votre conduite de vastes réformes», souligne-t-il, rappelant «le soutien continu et soutenu (de l’Allemagne) au développement impressionnant du Maroc». «Je tiens en haute estime vos démarches innovantes dans la lutte contre le changement climatique et en matière de transition énergétique», poursuit-il.

«Grâce au développement dynamique de votre pays, le Maroc est devenu un site d’investissement important pour les entreprises allemandes en Afrique », affirme le communiqué. Dans ce contexte, le président Steinmeier a adressé une invitation au Souverain pour effectuer une «Visite d’Etat en Allemagne», afin de « sceller un nouveau partenariat entre les deux pays».

Lire aussi. Sahara: pour l’Allemagne, le plan d’autonomie est «une contribution importante» de la part du Maroc

Le président allemand ajoute par ailleurs que « l’Allemagne considère le plan d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour parvenir à un accord ». Il a, en outre, rappelé « le soutien de son pays, depuis de nombreuses années, au processus des Nations Unies en faveur d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour toutes les parties ». « Je salue la contribution majeure de Votre pays en faveur de la stabilité et du développement durable de la région », précise l’intéressé.

Dans ce cadre, il a relevé « l’engagement tout particulier du Maroc dans la lutte contre le terrorisme international, essentiel pour mon pays (l’Allemagne) et sa sécurité ». « Nous considérons par ailleurs le modèle marocain de formation des imams comme un élément porteur pouvant enrayer l’extrémisme », a souligné le Président allemand.

« Mon pays et moi-même Vous sommes très reconnaissants de Votre engagement actif pour le processus de paix en Libye », a-t-il conclu.