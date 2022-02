Après l’arrêt du gazoduc Maghreb-Europe (GME), le Maroc cherche des alternatives. Et c’est avec l’Espagne que le pays négocie actuellement, dans la perspective d’importer pour la première fois du gaz naturel liquéfié, une fois qu’il disposera d’un terminal dédié. Détails.

Des négociations discrètes sont menées entre le Maroc et l’Espagne pour un contrat d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL). «Le Maroc a invité un groupe restreint de négociants en GNL à soumissionner pour des contrats», a déclaré à Bloomberg, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

En réalité le Maroc voudrait signer «des accords d’au moins cinq ans», et se faire livrer «dès que possible (…) soit en février, soit en mars», à déclaré la ministre. Les cargaisons pourront être «directement acheminées au Maroc une fois qu’il disposera d’un terminal flottant pour importer du GNL, dont le premier sera installé au port de Mohammedia», a-t-elle souligné.

Le Maroc qui consomme «environ 1 milliard de mètres cubes de gaz chaque année» s’est naturellement dirigé vers l’Espagne avec lequel la connexion du GME est encore en place et capable de fonctionner dans les deux sens. «Le Maroc a demandé de l’aide pour garantir sa sécurité énergétique basée sur des relations commerciales, et l’Espagne a répondu positivement à la demande», a indiqué le ministère espagnol de la transition écologique.

«Le Maroc pourra acquérir du GNL sur les marchés internationaux, décharger dans une usine de regazéification en Espagne et utiliser le gazoduc maghrébin pour l’acheminer sur son territoire», a indiqué le ministère espagnol à Bloomberg.

Toutefois, «pour que le plan se concrétise, l’opérateur de réseau espagnol Enagas devrait conclure un accord d’interconnexion avec le Maroc», note la même source.

Suite à l’annonce faite par l’Algérie, fin octobre dernier, de ne pas reconduire l’accord sur le gazoduc Maghreb-Europe (GME), les autorités marocaines ont souligné que la décision «n’aura dans l’immédiat qu’un impact insignifiant sur la performance du système électrique national». À l’époque déjà l’Office nationale des hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et l’Office National de l’électricité et de l’Eau Potable (ONEE) disaient chercher des «alternatives durables, à moyen et long termes».