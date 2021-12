Le Maroc a été élu, jeudi à l’unanimité, par le Conseil du Réseau Mondial des Géoparcs de l’Unesco (GGN), pour abriter la 10ème Conférence Internationale sur les géoparcs mondiaux de l’Unesco, qui se tiendra du 5 au 10 septembre 2023, à Marrakech, apprend-on auprès de la délégation permanente du royaume du Maroc auprès de l’Unesco.

Le Conseil du Réseau Mondial des Géoparcs (GGN) a procédé à l’élection du Maroc après avoir évalué soigneusement les dossiers des quatre pays candidats, à savoir, outre le Maroc, la France, le Brésil et le Mexique. Première du genre dans la région africaine et arabe, l’organisation de cet évènement au Maroc s’inscrit en droite ligne de l’initiative conjointe de l’UNESCO et du Réseau Mondial des Géoparcs (GGN) visant à promouvoir le concept de géoparc en Afrique et dans le monde arabe.

Elle constitue, pour le Maroc, non seulement une opportunité pour mettre en exergue les richesses géologiques et touristiques exceptionnelles du site de M’Goun, premier site arabe et africain à intégrer le Réseau mondial des Géoparcs (depuis 2014) mais permettra surtout au Royaume d’internationaliser son expertise dans le domaine de la protection et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel du Géoparc.

L’élection du Maroc illustre également la reconnaissance de l’UNESCO du rôle pionnier du Maroc en tant que Président, depuis 2019, du Réseau Africain des Géoparcs de l’Organisation onusienne (AUGGN), dans l’élargissement du réseau des géoparcs dans la région arabe et africaine ainsi que dans la mise en œuvre des objectifs du Programme International des Géosciences et des Géoparcs (IGGP).

A noter que la région arabe et africaine ne dispose que de deux géoparcs inscrits au Réseau des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO, à savoir M’Goun au Maroc et Ngorongoro-Lengai, en Tanzanie.

Les géoparcs mondiaux de l’UNESCO sont des zones géographiques uniques et unifiées où les sites et les paysages d’importance géologique internationale sont gérés avec un concept holistique de protection, d’éducation et de développement durable impliquant les communautés locales.

L’UNESCO soutient les efforts des États membres pour établir des géoparcs mondiaux UNESCO partout dans le monde, en particulier dans les territoires en développement sans géoparc, en étroite collaboration avec le Réseau mondial des géoparcs.